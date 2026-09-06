La Guardia Civil realiza 16 rescates y auxilia a 23 personas en seis días en el Pirineo aragonés

La Guardia Civil de Huesca ha llevado a cabo 16 intervenciones de rescate en los últimos seis días en el Pirineo aragónes, donde han sido auxiliadas un total de 23 personas. Las actuaciones estuvieron motivadas principalmente por caídas y lesiones, aunque también hubo que socorrer a montañeros enriscados, senderistas extraviados y personas que no podían continuar sus rutas.

Todos los avisos fueron recibidos a través de la Sala de Emergencias 112 SOS Aragón en la Central 062 de la Guardia Civil de Huesca. En los operativos participaron efectivos de los Grupos de Rescate e Intervención en Montaña (GREIM), las unidades aéreas de Huesca y Benasque y, en las intervenciones que requirieron asistencia sanitaria, médicos del 061.

La actividad comenzó el 31 de agosto con dos rescates. El primero se produjo en las inmediaciones de los Llanos de Millares, en el Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido, donde un senderista francés de 57 años sufrió un esguince de tobillo tras tropezar. Horas después, otro hombre de la misma edad y nacionalidad quedó enriscado en las inmediaciones del pico Tena Cantal, en Sallent de Gállego. El senderista tuvo que pasar la noche en la zona y fue evacuado en helicóptero a la mañana siguiente.

El 1 de septiembre, los especialistas rescataron a un motorista de 63 años y vecino de Barcelona que había sufrido una caída mientras circulaba por la pista forestal Liena, en Bielsa. El hombre presentaba dolor lumbar y fue trasladado hasta la localidad de Bielsa.

La jornada del 2 de septiembre concentró cuatro intervenciones. Dos montañeros de 67 y 69 años, vecinos de Zaragoza, fueron evacuados después de quedar enriscados en las inmediaciones del pico Labata, en el término municipal de Ansó. Poco después, dos escaladoras de 23 y 30 años quedaron bloqueadas en el pico Anayet al engancharse sus cuerdas y tuvieron que ser evacuadas por aire.

Ese mismo día, una senderista de 65 años y vecina de Madrid sufrió un esguince de tobillo tras un tropiezo en el Puente de la Zoche, en Panticosa, y fue evacuada hasta la helisuperficie de la localidad antes de dirigirse al Hospital de Jaca. La cuarta actuación tuvo lugar en las inmediaciones del ibón de Gorgutes, en el Parque Natural Posets-Maladeta. Un hombre de 22 años y una mujer de 20, vecinos de la provincia de Alicante, no podían continuar la actividad debido, según recoge la Guardia Civil, a una mala planificación, la sobreestimación de sus posibilidades y la falta de material adecuado. Ambos fueron evacuados en helicóptero.

Los equipos de rescate realizaron otras tres actuaciones el 3 de septiembre. En las pasarelas de Alquézar, una mujer de 64 años sufrió un golpe de calor y tuvo que ser trasladada al Hospital San Jorge de Huesca, mientras que el hombre de 70 años que la acompañaba fue evacuado hasta Alquézar. Más tarde, una joven de 17 años sufrió una lesión de menisco tras tropezar en el camino normal al pico Castillo de Acher, en Hecho, y fue trasladada al Hospital de Jaca. Ya por la noche, dos menores de nacionalidad colombiana que se habían extraviado en el camino Saletas, en Benasque, fueron localizadas por efectivos del GREIM y trasladadas hasta su domicilio.

Seis rescates en una sola jornada

La mayor actividad se registró el 5 de septiembre, con seis intervenciones. A las 11.00 horas, un senderista de 36 años y vecino de la comarca del Cinca Medio tuvo que ser evacuado después de sufrir un esguince de rodilla tras una caída cerca del ibón de Iserias, en Canfranc. Fue trasladado en helicóptero hasta Jaca y posteriormente en ambulancia al hospital.

Hora y media después, dos senderistas fueron auxiliadas en las inmediaciones de la Brecha Ledormer, en Sallent de Gállego, después de que una de ellas sufriera una lesión en el tobillo al caerle unas piedras. Las dos mujeres, de 26 y 50 años y vecinas de la comarca del Sobrarbe, fueron evacuadas en helicóptero y la herida fue trasladada al Hospital de Jaca.

También en Panticosa, un hombre de 54 años y vecino de Zaragoza sufrió lesiones en un hombro, una pierna y la cara después de una caída en las inmediaciones del collado de Pondiellos. El senderista fue evacuado en helicóptero y trasladado posteriormente en ambulancia al Hospital de Jaca.

Por la tarde, el pico Aspe, en el término municipal de Aísa, concentró otras dos intervenciones. Primero fue evacuada una mujer de 28 años y vecina de Navarra que había quedado enriscada y no podía continuar la actividad. Media hora después, los equipos auxiliaron en la misma zona a otros dos senderistas, de 22 y 23 años y vecinos de Madrid, que también habían quedado enriscados.

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La última actuación de la jornada se produjo a las 20.00 horas en el sendero GR11 del valle de Pineta, en Bielsa. Un hombre de 64 años sufrió una lesión de rodilla tras una caída mientras realizaba la ruta junto a una mujer de 65 años, ambos de nacionalidad holandesa. Los dos fueron localizados y evacuados en helicóptero hasta las inmediaciones del refugio de Pineta.