Un joven de 23 años, herido grave en un accidente de tráfico en Almudévar

Un joven de 23 años, originario de la localidad madrileña de Móstoles, ha resultado herido grave a consecuencia de un accidente de tráfico en la A-23, a la altura del término municipal de Almudévar, en dirección Zaragoza. El conductor, que era el único ocupante del vehículo, sufrió un siniestro cuando el turismo en el que viajaba vulcó tras salirse de la vía, a la altura del punto kilométrico 345,2.

El herido fue atendido in situ por personal sanitario de ambulancia medicalizada del servicio de urgencias del 061. Posteriormente, ha sido evacuado por el helicóptero medicalizado del servicio de emergencias 112 y trasladado al hospital Clínico de Zaragoza.

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En el lugar se han personado una patrulla del Destacamento de Tráfico de la Guardia Civil de Jaca, el Equipo de Siniestros Viales (EIS) del Subsector de Tráfico de la Guardia Civil de Huesca, una dotación de bomberos, una ambulancia medicalizada del servicio de urgencias del 061 y un helicóptero medicalizado del servicio de emergencias 112. Las causas del siniestro vial todavía se están investigando.