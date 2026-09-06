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ACCIDENTE DE MONTAÑA

Una montañera zaragozana de 72 años fallece tras sufrir una caída durante una ruta en los Pirineos franceses

La víctima, Teresa Ortiz, estaba muy vinculada a Morata de Jalón, al igual que su marido, Jesús Yarza, con quien compartía desde hace décadas su pasión por la montaña

La montañera fallecida, junto a su marido, durante una de sus numerosas ascensiones a las cumbres españolas.

La montañera fallecida, junto a su marido, durante una de sus numerosas ascensiones a las cumbres españolas. / Facebook

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El Periódico de Aragón

El Periódico de Aragón

Zaragoza

La montaña aragonesa se ha teñido de luto este sábado con la muerte de una montañera zaragozana de 72 años durante una ruta por los Pirineos franceses. Teresa Ortiz, natural de Calatayud y residente en Zaragoza, perdió la vida tras sufrir una caída de unos 50 metros por un terraplén en las inmediaciones del lago Bersau, en el valle de Ossau, en Francia.

El accidente se produjo alrededor de las 15.00. Hasta el lugar se desplazó el Pelotón de Gendarmería de Alta Montaña (PGHM) de Oloron-Sainte-Marie, cuyos efectivos intervinieron con rapidez, aunque no pudieron hacer nada por salvar la vida de la senderista.

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El lago Bersau, en el valle de Ossau (Francia), donde falleció una montañera zaragozana de 72 años tras sufrir una caída durante una ruta. / Tournasol7 / Wikimedia Common

La noticia, adelantada por Heraldo y confirmada por este diario en fuentes locales de Morata de Jalón y del mundo del montañsimo, ha provocado una profunda conmoción, localidad con la que tanto la fallecida como su marido, Jesús Yarza, mantenían un estrecho vínculo familiar y afectivo. El matrimonio era muy conocido y querido en el municipio y entre los aficionados a la montaña de la zona.

Un vida ligada al montañismo

Teresa realizaba la excursión junto a su marido, también de 72 años, y otras dos personas. La pareja llevaba más de medio siglo compartiendo su afición por el senderismo. Se conocieron en 1974 precisamente practicando esta actividad y, desde entonces, la montaña se convirtió en una parte esencial de su vida en común.

Su pasión les llevó a recorrer buena parte de España y también algunas de las grandes cumbres del mundo. Entre otros retos, juntos se propusieron coronar los picos más altos de las 50 provincias españolas y consiguieron completar 45 cumbres. El último gran objetivo de este proyecto llegó en septiembre de 2025, cuando alcanzaron el Torre de Cerredo, el techo de Asturias y una de las cimas más emblemáticas de la Cordillera Cantábrica.

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Tras su jubilación, ambos continuaron dedicando buena parte de su tiempo a viajar y caminar por las montañas. Incluso aprovechaban algunos desplazamientos del Imserso para conocer nuevos lugares y buscar allí una nueva cima que conquistar. Una afición compartida durante más de cinco décadas que ahora deja un profundo vacío entre quienes conocieron a Teresa y Jesús y, especialmente, en Morata de Jalón

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