Los principales testigos del devastador incendio de Las Peñas de Riglos: "Fue imposible apagarlo aun habiendo gastado unos seis extintores"

Los dos compañeros de trabajo del principal investigado por el devastador incendio de Las Peñas de Riglos, que calcinó más de 14.500 hectáreas el pasado mes de agosto en la provincia de Huesca, vieron "desde la carretera" el humo que salía de la campa de las obras de la A-132 e, inmediatamente después, "salieron corriendo con el vehículo" hacia el lugar. Una vez allí se dirigieron hacia los contenedores "a sacar los extintores".

Sin embargo, aunque la llama "tenía poca altura" y creyeron que podrían apagarla, les fue "imposible" atacar el fuego. Así se desprende de la declaración que hicieron A. D. M. V. y J. M. N. O., el pasado 12 de agosto, ante los agentes de la Unidad de Protección de la Naturaleza (Uprona) de la Comandancia de la Guardia Civil de Huesca.

En el documento, al que ha tenido acceso EL PERIÓDICO DE ARAGÓN, uno de los testigos explica que la "la línea de fuego era de unos 10 metros, pero fue imposible apagarla aun habiendo gastado unos seis extintores". Explica que "el fue se les fue y tuvieron que apartarse al poco tiempo, ya que no había manera de atacar el fuego. Pilló los arbustos y parte del campo de abajo", recalca.

Del mismo modo, ambos coinciden en recalcar que el fuego, según su opinión, se originó en la parte alta del talud. "Se inició en el borde del talud y con el viento en pocos minutos se fue hacia el campo de abajo, acabado de segar, junto al río y hacia la carretera. Fue todo muy rápido, cogiendo a la otra parte del monte".

En imágenes | Incendio de La Peña de Riglos visto desde Santa Cilia de Jaca /

Sobre la hora del suceso, apuntan a las 12.00 horas. "Debió iniciarse en ese momento porque se veía humo y no era extenso". Respecto a las personas presentes en la campa a su llegada, ambos trabajadores apuntan que en la zona solo estaba P. A. M. U., el joven colombiano que sigue siendo el principal investigado. "Se encontraba nervioso, haciendo aspavientos con las manos", recuerda en su declaración A. D. M. V. "El chaval estuvo apagando con extintores el fuego y le dije a él y a un topógrafo que llamaran al 112 porque el fuego se nos iba", añade. P. A. M. U., según indica, ya había llamado "pero no se lo cogían". Más tarde llegan más compañeros y "gente de fuera", con más extintores, y todos se ponen a ayudar.

J. M. N. O., por su parte, manifiesta ante la jueza que "cree" que el investigado "se percata del fuego en ese mismo momento con ellos". "Se encontraba buscando cosas de un lado hacia otro y les dijo (a los compañeros) que acababa de ver el fuego. Es posiblemente que llamara al 112 porque estaba por los extintores". Algo que reafirma su compañero A. D. M. V., que matiza que cuando lo ven a su llegada "les gesticulaba con la mano. En ese momento portaba un extintor y nos llamaba".

Ausencia de liquido inflamable en la zona

En su comparecencia, ambos trabajadores son preguntados por la posibilidad de que en el lugar del incendio hubiera algún tipo de líquido inflamable, algo que niegan. "Solo hay bidones con agua y plásticos que se habían derretido en ese punto, unos tubos arrugados grandes, concretamente. También hay maderas de encofrar y sacos de rafia con maderas", señalan.

Estos dos trabajadores también explicaron ante la Uprona que ese día (el 10 de agosto) habían empezado a trabajar a las 7.00 de la mañana y su cometido fue reponer materiales y colocar balizas a lo largo de la A-132. Sobre las veces que pasaron por la campa durante la mañana, hasta las 12.00 horas, relatan que pasarían unas cuatro veces para "recoger paquetes de palos, fluorescentes y tirar basura o material de derecho" al contenedor azu que hay en la explanada. También recogieron gasoil para un vehículo que tenían en otro lugar.