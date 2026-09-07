La defensa del acusado por el incendio de Las Peñas de Riglos recalca que el vídeo no capta "el acto de ignición" del fuego

El recurso de apelación contra el auto que decretaba la prisión provisional y sin fianza para P. A. M. U. como principal acusado del incendio forestal que arrasó 14.500 hectáreas en el entorno de Las Peñas de Riglos se basó en dos cuestiones básicas: que las imágenes grabadas en la campa no muestran el momento preciso del inicio del fuego y que el riesgo de fuga del investigado no puede basarse, únicamente, en su falta de arraigo en España.

El recurso forma parte de las diligencias de la investigación sobre el origen y las responsabilidades en el mayor fuego de la historia de Aragón a las que ha tenido acceso EL PERIÓDICO. En el recurso, redactado por Carmen Gutiérrez, letrada de oficio del principal acusado, subraya que "la ausencia de arraigo no puede operar como una presunción iuris et de iure (de derecho y por derecho) de riesgo de fuga".

Así, recalca que el investigado tuvo casi dos días para "haber abandonado el país", si hubiera querido, desde que comenzó el incendio el 10 de agosto hasta que se le toma declaración el día 12. Por el contrario, recuerda, "se personó" en cuanto fue llamado a las dependencias de la Guardia Civil. Y pidió distinguir entre esa falta de arraigo evidente –ya que llegó a España desde Colombia hace mes y medio– y la existencia de un "riesgo concreto" de fuga, algo que en su opinión "ha quedado rebatido por su conducta".

Manifestación en Jaca para exigir responsabilidades políticas por el incendio de Las Peñas de Riglos. / Servicio Especial

La Audiencia Provincial de Huesca decretó la puesta en liberta del acusado, después de analizar este recurso y las pruebas recabadas en el sumario. Entre ellas, las imágenes grabadas por las cámaras de videovigilancia instaladas en la campa de acopio de materiales de las obras de la carretera A-132, lugar donde comenzaron las llamas. Estas imágenes forman parte clave también de los argumentos de la defensa del acusado.

En su escrito relatan que las imágenes no captan al investigado "provocando el incendio, ni muestran el momento de la ignición, ni permiten observar que realice acto alguno dirigido inequívocamente a iniciar el fuego". Además, añaden que "no porta ningún objeto en las manos, ni se observa en las imágenes que disponga de un instrumento, recipiente, líquido inflamable, mechero, encendedor o cualquier otro elemento que pueda ser relacionado objetivamente con la producción del incendio".

Este es el estado de la 'zona cero' del incendio de Las Peñas de Riglos. / G. de Domingo

Por eso, inciden en que la secuencia que muestran las cámaras "permite afirmar que el investigado se encontraba aproximándose al lugar en cuestión, pero no permite afirmar, por sí misma, qué hizo allí, durante cuánto tiempo permaneció, qué conducta desarrolló ni que fuera él quien provocó el incendio".

Así, reconocen que hay indicios que deben ser investigados, pero consideran que deben aportarse otros datos "que permitan establecer una conexión causal" entre la presencia del acusado "y la producción del fuego". El investigado sigue en libertad desde el pasado 26 de agosto, con la prohibición de salida del territorio nacional, la entrega del pasaporte y la fijación de domicilio y de teléfono para ser localizado. Además, debe comparecer y firmar en el Juzgado de Guardia todos los lunes, miércoles y viernes.