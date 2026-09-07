Incendio de un vehículo en la A-68 y de otro en la A-2: cortes de carreteras y dos conductores heridos

El conductor de un camión y el de un turismo han resultado heridos al incendiarse sus vehículos en sendos siniestros cuando circulaban por la A-68 y la A-2, respectivamente.

El primero ha tenido lugar cuando el camionero circulaba por la A-68, a la altura del kilómetro 256, entre las localidades zaragozanas de Pozuelo y Pedrola. El siniestro ha provocado un corte de la A-68 en ambos sentidos en ese tramo, ha informado la Guardia Civil de Tráfico de Zaragoza. El herido ha sido de caracter leve.

En el caso del incendio del vehículo de la A-2, este ha tenido lugar a la altura del kilómetro 268 cuando pasadas las 17.00 horas. El coche se ha incendiado y se ha tenido que cortar la circulación que dos horas después ya se había reanudado. El herido también ha sido de caracter leve.

La Guardia Civil de Tráfico investiga las causas de sendos siniestros, han indicado las citadas fuentes.