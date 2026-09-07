Viaja desde San Francisco para buscar a su tía y la Policía la localiza en Zaragoza en cuestión de hora

La Policía Nacional ha localizado en cuestión de horas a una mujer de 75 años, residente desde hacía décadas en Zaragoza, cuya familia llevaba desde 2022 sin tener noticias de ella.

La mujer residía en Zaragoza desde la década de los ochenta y, con el paso de los años, el contacto con sus familiares fue haciéndose cada vez más esporádico hasta que, en 2022, dejaron de tener noticias suyas. Su familia, formada por 16 sobrinos y sobrinas repartidos por diferentes lugares del mundo, trató de averiguar dónde se encontraba, si continuaba residiendo en Zaragoza o si estaba bien o había fallecido, aunque las gestiones realizadas no dieron resultado.

Uno de sus sobrinos decidió viajar desde San Francisco, en Estados Unidos, hasta Zaragoza para continuar personalmente la búsqueda. Ya en la capital aragonesa acudió durante varios días a diferentes organismos e instituciones para intentar obtener información sobre el paradero de su tía, pero sus gestiones volvieron a resultar infructuosas. Finalmente, le recomendaron interponer una denuncia ante la Policía Nacional.

La denuncia fue presentada durante la noche del 23 de junio en la Comisaría de Delicias. A primera hora de la mañana siguiente, el caso fue trasladado al Grupo de Desaparecidos de la Jefatura Superior de Policía de Aragón, que comenzó las pesquisas para reconstruir el rastro de la mujer y averiguar su paradero.

En cuestión de horas, las agentes consiguieron localizarla en una residencia de mayores de Zaragoza, donde se encontraba atendida. La localización puso fin a casi cuatro años de incertidumbre para su familia.

La actuación policial llevó posteriormente al sobrino a remitir una carta al director general de la Policía para agradecer el trabajo realizado desde Zaragoza. En ella resumió su experiencia con la frase: “Meses de esfuerzo. Múltiples instituciones. Semanas de callejones sin salida. Y entonces: veinticuatro horas”.

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Este lunes, el sobrino ha regresado desde Estados Unidos hasta Zaragoza y se ha desplazado a la Jefatura Superior de Policía de Aragón para conocer personalmente a Elena y Lara, las dos agentes que localizaron a su tía, y agradecerles su implicación, rapidez y eficacia.