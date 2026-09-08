Sucesos
Detenido el sospechoso del asesinato del francés que apareció descuartizado en el embalse de Yesa
El sospechoso residía junto al varón francés en Pamplona antes de que una familia encontrara los restos en la cola del embalse de Yesa durante una excursión por la zona
La Guardia Civil y la Policía Foral han detenido en Pamplona a un hombre como principal sospechoso del supuesto asesinato del varón francés cuyos restos fueron encontrados la tarde del pasado 4 de agosto en el pantano de Yesa.
La detención se ha producido este martes por la mañana tras la entrada y registro del domicilio en el domicilio que compartía con la víctima en el barrio de la Milagrosa de Pamplona, según informa la Guardia Civil en un comunicado.
Los restos humanos se encontraron en la cola del embalse de Yesa, en una zona que pertenece al término municipal de Sigüés. Fue una familia que se encontraba realizando una excursión por los alrededores fue la que se encontró con los restos y procedió a dar aviso a las autoridades de emergencias.
La localización de los restos, entre los que se encontraba una cabeza y alguna extremidad, tuvo lugar en torno a las 19.00 horas. La ubicación era cercana a Escó y se entiende que se pudieron ver estos restos humanos gracias a que bajó el nivel del agua del pantano.
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