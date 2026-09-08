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Detenido en Zaragoza un fugitivo reclamado por Colombia por tráfico de drogas

El Tribunal de Instancia de Daroca coordina ahora el traslado del detenido a Madrid para formalizar su extradición

Imagen de recurso de un agente de la Policía Nacional.

Imagen de recurso de un agente de la Policía Nacional. / El Periódico

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El Periódico de Aragón

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Zaragoza

La Policía Nacional ha detenido en Daroca (Zaragoza) a un hombre de 36 años reclamado por las autoridades colombianas por un delito relacionado con el tráfico de drogas, después de que los agentes del Grupo de Estupefacientes lo localizaran seis días después de que entrara en vigor la orden internacional de búsqueda y detención

La investigación se inició cuando los agentes de la Jefatura Superior de Policía de Aragón tuvieron conocimiento de que el reclamado podría encontrarse en algún punto de la provincia de Zaragoza, han informado fuentes del Cuerpo.

La orden internacional, que incluía la búsqueda, detención e ingreso en prisión para su posterior extradición a Colombia, estaba vigente desde el pasado 1 de septiembre.

El arresto se produjo este lunes 7 de septiembre, sobre las 10.30 horas, en la calle Mayor de Daroca. Tras comprobar la vigencia de la reclamación, los agentes comunicaron la detención a la Audiencia Nacional, como órgano judicial reclamante en España.

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El detenido pasó posteriormente a disposición del Tribunal de Instancia de Daroca, que acordó las actuaciones necesarias para su traslado a Madrid y la continuación del procedimiento de extradición a Colombia.

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