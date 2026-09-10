Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Informe PISAMariona Ortiz EspañaDefensa Titular Real ZaragozaBarrio Sin Oferta ViviendaConstrucción Viviendas LujoIncendio PTR
instagramlinkedin

Un nuevo incendio en una empresa de reciclaje cerca de Zaragoza provoca una gran columna de humo

Los bomberos del ayuntamiento y la DPZ trabajan en su extinción

Gran columna de humo por el incendio de La Puebla de Alfindén.

Gran columna de humo por el incendio de La Puebla de Alfindén. / X / @DiegodeEsther

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
El Periódico de Aragón

El Periódico de Aragón

Zaragoza

Después del incendio registrado este miércoles en el PTR de Zaragoza, una nueva columna de humo, visible desde varios metros, ha alertado a los vecinos en la tarde de este jueves. En este caso, ha sido un fuego declarado en la empresa Chazar, dedicada a la gestión de residuos y situada en La Puebla de Alfindén.

Hasta la zona se han desplazado, en torno a las 17.30 horas, efectivos de los Bomberos de Zaragoza y de la DPZ. Sobre el terreno trabajan una bomba nodriza pesada, una bomba pesada mixta y una dotación de cinco efectivos.

Noticias relacionadas

La redacción trabaja en la ampliación de esta noticia

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Viaja desde San Francisco para buscar a su tía y la Policía la localiza en Zaragoza en cuestión de hora
  2. Una pelea de madrugada en un bar de San José deja cinco detenidos y dos heridos en el hospital
  3. Una montañera zaragozana de 72 años fallece tras sufrir una caída durante una ruta en los Pirineos franceses
  4. La defensa del acusado por el incendio de Las Peñas de Riglos recalca que el vídeo no capta 'el acto de ignición' del fuego
  5. Doble crimen de Tauste: qué se sabe y qué continúa sin esclarecerse de la trágica muerte de Javier y Esther
  6. Susto en el centro de Zaragoza: desalojan la sede de Telefónica por una fuga de gas
  7. El PTR de Zaragoza vuelve a arder: declarado un incendio en el vertedero que se complica por el viento
  8. Golpe al tráfico de drogas en Zaragoza: 7 detenidos y 2.000 plantas de marihuana incautadas

Un nuevo incendio en una empresa de reciclaje cerca de Zaragoza provoca una gran columna de humo

Un nuevo incendio en una empresa de reciclaje cerca de Zaragoza provoca una gran columna de humo

Preacuerdo entre el Gobierno de Aragón y los bomberos forestales: estas son las principales condiciones

Preacuerdo entre el Gobierno de Aragón y los bomberos forestales: estas son las principales condiciones

El incendio del PTR de Zaragoza, ya controlado tras los trabajos de los bomberos ayer por la noche

El incendio del PTR de Zaragoza, ya controlado tras los trabajos de los bomberos ayer por la noche

Detenido en Zaragoza un fugitivo reclamado por Colombia por tráfico de drogas

Detenido en Zaragoza un fugitivo reclamado por Colombia por tráfico de drogas

Detenido el sospechoso del asesinato del francés que apareció descuartizado en el embalse de Yesa

Detenido el sospechoso del asesinato del francés que apareció descuartizado en el embalse de Yesa

Incendio de un vehículo en la A-68 y de otro en la A-2: cortes de carreteras y dos conductores heridos

Incendio de un vehículo en la A-68 y de otro en la A-2: cortes de carreteras y dos conductores heridos

Viaja desde San Francisco para buscar a su tía y la Policía la localiza en Zaragoza en cuestión de hora

Viaja desde San Francisco para buscar a su tía y la Policía la localiza en Zaragoza en cuestión de hora

Las estafas de entradas de fútbol por Internet llegan a Huesca: así operaba este grupo criminal

Las estafas de entradas de fútbol por Internet llegan a Huesca: así operaba este grupo criminal
Tracking Pixel Contents