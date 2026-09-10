Un nuevo incendio en una empresa de reciclaje cerca de Zaragoza provoca una gran columna de humo
Los bomberos del ayuntamiento y la DPZ trabajan en su extinción
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Después del incendio registrado este miércoles en el PTR de Zaragoza, una nueva columna de humo, visible desde varios metros, ha alertado a los vecinos en la tarde de este jueves. En este caso, ha sido un fuego declarado en la empresa Chazar, dedicada a la gestión de residuos y situada en La Puebla de Alfindén.
Hasta la zona se han desplazado, en torno a las 17.30 horas, efectivos de los Bomberos de Zaragoza y de la DPZ. Sobre el terreno trabajan una bomba nodriza pesada, una bomba pesada mixta y una dotación de cinco efectivos.
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