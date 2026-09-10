Un nuevo incendio en una empresa de reciclaje cerca de Zaragoza provoca una gran columna de humo

Después del incendio registrado este miércoles en el PTR de Zaragoza, una nueva columna de humo, visible desde varios metros, ha alertado a los vecinos en la tarde de este jueves. En este caso, ha sido un fuego declarado en la empresa Chazar, dedicada a la gestión de residuos y situada en La Puebla de Alfindén.

Hasta la zona se han desplazado, en torno a las 17.30 horas, efectivos de los Bomberos de Zaragoza y de la DPZ. Sobre el terreno trabajan una bomba nodriza pesada, una bomba pesada mixta y una dotación de cinco efectivos.

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