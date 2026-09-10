A prisión el sospechoso del asesinato del francés que apareció descuartizado en el embalse de Yesa: hay riesgo de fuga y destrucción de pruebas
Ingresará en la cárcel de Zuera tras apreciarse, riesgo de fuga y riesgo de destrucción de pruebas
Prisión provisional para el sospechoso del asesinato del francés que apareció descuartizado en el embalse de Yesa. En el auto dictado esta tarde por el juez de la plaza nº 1 del Tribunal de Instancia de Ejea de los Caballeros decreta, para el investigado, prisión provisional comunicada y sin fianza y acuerda su ingreso en la cárcel de Zuera.
A la luz de lo declarado, y tras valorar los indicios razonables aportados, el juez instructor considera al detenido el presunto autor de los hechos objeto de la investigación judicial abierta por delito de homicidio. La prisión provisional se ha acordado por apreciarse, riesgo de fuga y riesgo de destrucción de pruebas
Este martes la Guardia Civil y la Policía Foral detuvieron en Pamplona a un hombre como principal sospechoso del supuesto asesinato del varón francés cuyos restos fueron encontrados la tarde del pasado 4 de agosto en el pantano de Yesa. La detención se produjo por la mañana tras la entrada y registro del domicilio en el domicilio que compartía con la víctima en el barrio de la Milagrosa de Pamplona, según informa la Guardia Civil en un comunicado.
Los restos humanos se encontraron en la cola del embalse de Yesa, en una zona que pertenece al término municipal de Sigüés. Fue una familia que se encontraba realizando una excursión por los alrededores fue la que se encontró con los restos y procedió a dar aviso a las autoridades de emergencias.
La localización de los restos, entre los que se encontraba una cabeza y alguna extremidad, tuvo lugar en torno a las 19.00 horas. La ubicación era cercana a Escó y se entiende que se pudieron ver estos restos humanos gracias a que bajó el nivel del agua del pantano.
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