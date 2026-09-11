Arden cuatro contenedores en el barrio Delicias de Zaragoza: el fuego ha afectado a varios coches

Los vecinos de la calle Pilar Sinués y Navarro, en el barrio zaragozano de Delicias, se han llevado un buen susto esta madrugada por el incendio de cuatro contenedores. Las llamas han sido muy llamativas y altas, tanto que han afectado también a cuatro coches que estaban aparcados muy cerca de los contenedores.

El suceso ha tenido lugar a las 5.20 horas y hasta el lugar se ha desplazado una dotación de Bomberos del Ayuntamiento de Zaragoza con una bomba urbana ligera. Han tardado unos 45 minutos en apagar el fuego y acto seguido han acordonado la zona. Sobre las 9.30 horas, los operarios del servicio de limpieza ya estaban recogiendo los restos de los contenedores y adecentanto este punto de la calle Pilar Sinués.

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En imágenes I Arden varios contenedores en el barrio Delicias de Zaragoza / MIGUEL ÁNGEL GRACIA

Los coches que se han visto afectados lo han hecho, sobre todo, por el lateral más próximo a las llamas. El suceso ha pillado por sorpresa a muchos vecinos de la zona, que no se habían enterado del incidente y se han encontrado con los restos de los contenedores totalmente calcinados al ir al trabajo a los colegios.