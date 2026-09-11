La Policía Nacional desactiva en Calatayud un punto de venta de drogas que también suministraba a menores
Los dos principales acusados de tráfico de drogas han pasado a disposición judicial después de que la Policía Nacional interviniera 864 euros en efectivo y diversas sustancias durante el registro
La Policía Nacional ha desactivado en Calatayud (Zaragoza) un punto de venta de drogas y medicamentos sin prescripción que operaba desde una vivienda okupada de la calle San Miguel y en la que también suministraban a menores de edad.
Los agentes han detenido a tres personas y han desalojado completamente el inmueble, informan desde la Jefatura Superior de Policía.
La investigación fue desarrollada por el Grupo de Judicial de la Comisaría de Calatayud, que tuvo conocimiento de la posible existencia de un punto desde el que se distribuía marihuana, hachís y diferentes medicamentos, incluso a menores de edad.
Las sospechas policiales se vieron reforzadas por el notable incremento de las aprehensiones de sustancias estupefacientes en las inmediaciones y por el continuo trasiego de personas hacia el callejón San Miguel, muchas de las cuales permanecían apenas unos minutos en la zona antes de marcharse. En apenas 18 minutos, los investigadores llegaron a contabilizar al menos diez personas que realizaban ese mismo recorrido.
En concreto, el 24 de agosto observaron que un joven de 16 años llegaba en patinete hasta las inmediaciones de la vivienda y contactaba con uno de los investigados.
Tras abandonar el lugar, fue interceptado por los agentes, quienes le intervinieron una bolsa con aproximadamente 12 gramos de marihuana que acababa de adquirir por 50 euros en el citado inmueble.
A las 7.00 horas del 10 de septiembre se llevó a cabo el operativo, con el registro de la vivienda, donde los agentes localizaron 202 comprimidos de pregabalina y clonazepam, además de marihuana, hachís, dos básculas de precisión, recortes de bolsas de plástico presuntamente utilizados para preparar dosis y 864 euros en efectivo.
Dos hombres fueron detenidos como presuntos responsables de un delito de tráfico de drogas, mientras que una tercera persona fue detenida por infracción de la normativa de extranjería.
Asimismo, se dio cumplimiento a la medida judicial que ordenaba el desalojo de las cinco personas que se encontraban en la vivienda. Una vez retirados sus enseres, el inmueble fue entregado nuevamente a su propietario.
Los dos detenidos por tráfico de drogas han pasado este viernes a disposición del Instrucción del Tribunal de Instancia de Calatayud.
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