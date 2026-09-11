Detenido en Zaragoza por atacar hasta 18 veces con un cuchillo a un menor tras negarle un mechero

La Policía Nacional ha detenido en Zaragoza a un hombre de 36 años como presunto autor de un delito de homicidio en grado de tentativa después de atacar con un arma blanca a un menor de edad, que sufrió un total de 18 lesiones en distintas partes del cuerpo.

Los hechos se produjeron el pasado 5 de septiembre, alrededor de las 20.00 horas, en la calle Las Armas de la capital aragonesa. Según la Policía Nacional, la víctima se encontraba sola en la vía pública cuando un hombre se acercó y le pidió un mechero.

Ante la negativa del menor a facilitárselo, el individuo habría comenzado a dirigirle expresiones despectivas. Acto seguido, sacó presuntamente un arma blanca y comenzó a perseguir al joven por la calle.

El agresor consiguió alcanzarlo y, según la investigación policial, lo atacó repetidamente en diferentes zonas del cuerpo antes de abandonar rápidamente el lugar.

Tras la agresión, el menor se desplazó hasta el Hospital Universitario Miguel Servet, donde recibió asistencia médica. El parte aportado posteriormente durante la denuncia reflejó un total de 18 lesiones, en su mayoría incisas, localizadas en zonas como la cara, el cuello, el cuero cabelludo, la nuca, el brazo derecho, el tórax y la espalda.

La investigación fue asumida por agentes de Policía Judicial de la Comisaría de Distrito de Centro, que lograron identificar al presunto autor. Se trata de un hombre de 36 años que, según la Policía Nacional, cuenta con más de una decena de antecedentes policiales por hechos similares.

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El sospechoso fue finalmente detenido el 10 de septiembre y pasó al día siguiente a disposición del Tribunal de Instancia en funciones de guardia.