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El espectacular incendio en una empresa cerca de Zaragoza sigue "activo" tras una intensa noche trabajando en su extinción

Los efectivos de Bomberos de la DPZ y del Ayuntamiento de Zaragoza llevan más de 14 horas trabajando en sofocar las llamas en un fuego que al menos ahora está "controlado"

Sigue activo el incendio de una empresa de reciclaje de La Puebla de Alfindén

Sigue activo el incendio de una empresa de reciclaje de La Puebla de Alfindén

Diputación de Zaragoza (DPZ)

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David López

David López

Zaragoza

El espectacular incendio en una empresa de reciclaje de La Puebla de Alfindén, que sobresaltó este jueves por la tarde a los vecinos de Zaragoza con una intensa columna de humo que el viento expandió a toda velocidad y que era visible a muchos kilómetros de distancia, sigue "activo" este viernes aunque desde el dispositivo de Bomberos de la Diputación Provincial de Zaragoza (DPZ) aseguran que está "controlado". Continúa calcinando materiales en el interior de la planta tras una intensa noche trabajando en sofocar las llamas.

"Bomberos de la Diputación de Zaragoza continúan trabajando en la extinción de un incendio declarado en la tarde de ayer en una planta de reciclaje en La Puebla de Alfindén. Han permanecido toda la noche y a estas horas está controlado pero sigue activo", han informado este viernes por la mañana las fuentes oficiales de la instituación provincial, que explican que "los medios con los que están trabajando son dos bombas nodrizas, un brazo articulado; una bomba pesada y dos bombas forestales". También colaboraron bomberos del Ayuntamiento de Zaragoza, han añadido.

El fuego se declaró el jueves por la tarde en el interior de esta empresa de reciclaje, en una zona donde se localizaban abundantes materiales que están siendo pasto de las llamas, que el viento que soplaba en esas primeras horas se encargó de avivar y que hacían todavía más incontrolable su avance. Aunque el dispositivo desplegado en la planta acumula ya más de 14 horas trabajando en sofocar el fuego y ahora al menos está controlado para que no se expanda a otras zonas del interior de la empresa o espacios colindantes.

Bomberos de la DPZ trabajando en la extinción del incendio en una empresa de La Puebla de Alfindén.

Bomberos de la DPZ trabajando en la extinción del incendio en una empresa de La Puebla de Alfindén. / Diputación de Zaragoza

Por suerte no hay daños personales que lamentar en este incendio que, además, se producía pocas horas después de otro fuego surgido muy cerca de La Puebla de Alfindén, en el entorno de Villamayor y Montañana, en torno a las 14.00 horas, solo cinco antes de que este nuevo foco se declarara y que acabó afectando a dos casetas y parte del cultivo de los alrededores.

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En el caso del incendio de La Puebla de Alfindén, el fuego se declaró en el interior de las instalaciones de la empresa de reciclaje Chazar y sucedía apenas un día después del fuego que se registraba en la tarde de este miércoles en la nave de Urbaser en el Parque Tecnológico Reciclado López Soriano de Zaragoza. Se convertía en el quinto incendio declarado en instalaciones similares en lo que va de año y con características similares, con una intensa humareda que generó alerta entre los vecinos de la Ribera Baja del Ebro y el entorno más cercano de Zaragoza.

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