Susto por un escape de gas en la zona de Aragonia, cerca de varios colegios de Zaragoza: "Olía hasta Vía Hispanidad"

Un escape de gas por la rotura de una tubería en la calle Juan Pablo II de Zaragoza, en el entorno de Aragonia, ha generado alarma este viernes entre los vecinos de la zona. El fuerte olor ha sorprendido a muchos y, dada la incidencia, se ha tenido que cortar la calle durante unos minutos. "Olía a gas hasta Vía Hispanidad. Han llegado los bomberos y la Policía Local y en un momento ya no dejaban pasar a los coches", ha relatado a este diario David, un vecino de esta calle de la capital aragonesa.

Fuentes del Ayuntamiento de Zaragoza han matizado a este diario que el origen del escape está en unas obras que se están realizando en Juan Pablo II, esquina con Sainz de Varanda. "No se han producido daños personal y los materiales han sido de poca relevancia", han indicado.

El origen del escape de gas ha estado en esta obra, al lado de Aragonia. / LAURA TRIVES

Tampoco se ha visto afectado ningún colegio del entorno -hay varios-, especialmente el Moncayo, que está justo al lado de donde ha tenido lugar el suceso. Eso sí, el olor ha sido perceptible para todos los vecinos que a esa hora pasaban por el entorno.

Nada más producirse el suceso, los bomberos del Ayuntamiento de Zaragoza han acudido al lugar, así como la Policía Local. El escape ha quedado controlado por parte de la empresa de mantenimiento, que inmediatamente ha cerrado las llaves de paso para frenar la propagación del gas. Los operarios ya trabajan en la obra para solucionar el problema y el tráfico ha sido restituido.