Los compañeros del investigado por el incendio de Las Peñas de Riglos son llamados a declarar

La jueza que investiga el incendio de Las Peñas de Riglos que calcinó más de 14.500 hectáreas -y afectó hasta a 18.000- el pasado mes de agosto en la provincia de Huesca ha citado a cinco compañeros de trabajo del único sospechoso, el joven colombiano de 28 años, ahora en libertad provisional. Dos de ellos, A. D. M. V. y J. M. N. O., son los principales testigos de lo sucedido poco después de que se originara el fuego en la campa de las obras en la A-132 el pasado 10 de agosto.

Según ha podido saber este diario, ambos tendrán que ir a prestar declaración en calidad de testigos el próximo 1 de octubre junto a un tercer compañero, W.G.A. E. A finales de mes, el día 29, ha sido citado el quinto de los trabajadores en las obras de la carretera, C. F. P..

La declaración ante la Guardia Civil

Según la declaracion que prestaron el día 12 de agosto A. D. M. V. y J. M. N. O, ambos vieron "desde la carretera" el humo que salía de la campa de las obras por lo que "salieron corriendo con el vehículo" hacia el lugar afectado. Según declararon ante los agentes de la Unidad de Protección de la Naturaleza (Uprona) de la Comandancia de la Guardia Civil de Huesca, aunque la llama "tenía poca altura", les resultó "imposible" atacar el fuego, "aun habiendo gastado unos seis extintores". Según explicaron, el fuego se originó en la parte alta del talud. "Se inició en el borde del talud y con el viento en pocos minutos se fue hacia el campo de abajo, acabado de segar, junto al río y hacia la carretera. Fue todo muy rápido, cogiendo a la otra parte del monte".

Más información sobre la empresa

La jueza que investiga el incendio ha abierto una nueva pieza separada de responsabilidad civil y ha requerido a las distintas Administraciones que cuantifiquen los gastos y daños que ocasionó el peor incendio de la historia en Aragón, que obligó a desalojar 19 localidades y a más de un millar de vecinos. La instructora ha solicitado al Gobierno de Aragón una relación de los trabajos adjudicados al contratista, al subcontratista y a la UTE encargada de las obras de modernización de la A-132, donde se originó el fuego.

Arriba, a la izquierda, se observa a una persona en el lugar donde luego se originó el fuego. / EL PERIÓDICO

Según el sumario de la causa, la Guardia Civil concluye que el fuego es "plenamente compatible" con la aplicación directa de una llama sobre combustible natural. Además, la Unidad Central Operativa de Medio Ambiente (UCOMA) de la Guardia Civil, no descarta que se utilizaran acelerantes para que su propagación fuera mucho más rápida. También parece descartado que el origen fuera una imprudencia y descarta un origen natural, causas accidentales vinculadas a actividades agrícolas o laborales o incidencias en las infraestructuras eléctricas próximas que expliquen la ignición.

La Audiencia Provincial de Huesca condicionó la libertad del joven colombiano de 28 años, representado por el abogado Marco Antonio Navarro, al cumplimiento de varias medidas cautelares, como la prohibición de salida del territorio nacional, la entrega del pasaporte y la fijación de domicilio y de teléfono para ser localizado. Además, P. A. M. U. debe comparecer y firmar en el Juzgado de Guardia todos los lunes, miércoles y viernes, ya que carece de arraigo.

El Gobierno de Aragón, que se ha personado como acusación particular, solicitó al Tribunal de Instancia número 3 de Jaca la prisión provisional comunicada y sin fianza o, subsidiariamente, la libertad eludible mediante el pago de una fianza de 100.000 euros para el investigado por el incendio de Santa María de la Peña. La Fiscalía también ha solicitado la prisión provisional.