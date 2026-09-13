Dos muertos en las carreteras de Aragón: fallece un motorista de 64 años en Fiscal y un hombre de 88 en Torrevelilla

Dos personas han fallecido en las últimas horas en sendos accidentes de tráfico registrados en las carreteras aragonesas. El último siniestro se ha producido este domingo en la A-1409, a la altura de Torrevelilla (Teruel), donde ha muerto un hombre de 88 años tras salirse de la vía con su turismo y colisionar contra un árbol. El otro accidente mortal tuvo lugar en la N-260, en el término municipal de Fiscal, y se cobró la vida de un motorista de 64 años.

El accidente de Torrevelilla se ha producido alrededor de las 10.30 horas de este domingo, 13 de septiembre, a la altura del punto kilométrico 18,300 de la A-1409. El turismo se ha salido de la vía por el margen izquierdo y ha terminado colisionando contra un árbol. Como consecuencia del siniestro, ha fallecido el conductor y único ocupante del vehículo, un hombre de 88 años y vecino de La Codoñera (Teruel).

La Unidad de Investigación de Siniestros (UNIS) de Alcañiz se encarga de investigar las causas del accidente y de instruir las correspondientes diligencias para el Juzgado de Alcañiz.

Por otro lado, un motorista de 64 años ha fallecido al chocar su moto contra un turismo en la carretera nacional N-260, en el término municipal de Fiscal, informan desde la Guardia Civil. El aviso se recibió a las 18.05 horas de este sábado, cuando se alertó de que a la altura del punto kilométrico 454,200 de la vía se había producido una colisión lateral de una motocicleta a un turismo.

Como consecuencia del choque, el conductor de la motocicleta, un hombre de 64 años y vecino de la provincia de Gerona, murió. El conductor y ocupante del turismo resultaron ilesos.

El cadáver fue trasladado por los servicios funerarios al Instituto de Medicina de Legal de la localidad de Huesca.

Al lugar acudieron una patrulla del Destacamento de Tráfico de la Guardia Civil de Barbastro, un Equipo de Siniestros Viales (EIS) del Subsector de Tráfico de la Guardia Civil de Huesca, una patrulla de Seguridad Ciudadana de Fiscal-Boltaña y dos ambulancias.

El Equipo de Siniestros Viales (EIS) del Subsector de Tráfico de la Guardia Civil de Huesca, con base en Huesca, investiga las causas del siniestro.

Hace tan solo un mes otro motorista perdió la vida en las carreteras aragonesas, en un accidente de tráfico registrado en la carretera N-330, dentro del término municipal de Cariñena. El siniestro se produjo a la altura del punto kilométrico 447, donde una motocicleta y un camión han sufrido una colisión frontal.

El siniestro cerró una semana trágica en las carreteras aragonesas. Escasos días antes, un hombre de 59 años falleció en un accidente de tráfico en la carretera TE-V-9011, en el término municipal de Cella (Teruel). El suceso ocurrió a las 08.35 horas cuando un camión caja y un turismo ha chocado de manera frontal a la altura del kilómetro 3 de la citada vía.

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También en agosto las carreteras se cobraron la vida de cuatro jóvenes en un trágico accidente de tráfico registrado en la carretera N-122, a su paso por la comarca zaragozana de Campo de Borja. El siniestro se produjo a las 9.40 horas, en el punto kilométrico 66,800, entre los términos municipales de Bulbuente y Maleján, tras una colisión frontal entre un turismo y un camión. Según fuentes de la Guardia Civil, se trata de cuatro jóvenes de 18 y 21 años que residían en Zaragoza.