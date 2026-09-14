Comienza el juicio a un padre de Zaragoza acusado de agresión sexual continuada a su hija de 3 años

La Audiencia Provincial de Zaragoza inicia este lunes el juicio a un hombre de Zaragoza, de 50 años de edad y que responde a las iniciales R.J.C., acusado de agresión sexual continuada sobre su hija, que en el momento de los supuestos hechos tenía tres años. La Fiscalía y la acusación particular, que representa a su expareja, solicitan una pena de prisión de 15 años. Por su parte, la defensa pide la absolución del encausado, que niega los hechos.

Los hechos que se juzgarán se remontan al 22 de diciembre de 2023. Según el escrito de calificación de la Fiscalía, el acusado, "guiado por evidente propósito libidinoso", se sirvió de un "palo" para cometer la presunta agresión sexual a la niña, con la que se encontraba a solas en el domicilio familiar, ubicado en la capital aragonesa. La madre, al llegar a la casa, observó que su hija presentaba "dos líneas de sangre" en la zona, una alerta que se acrecentó cuando la menor le refirió esa misma tarde "que no podía orinar y tenía dolor en zona vaginal". Esa misma tarde, la madre llevó a la niña al Servicio de Urgencias del Hospital Materno- Infantil, donde el equipo médico constató en la exploración del área genital "la presencia de un pequeño eritema".

Además, el ministerio fiscal agrega en el escrito otro acto de agresión sexual, supuestamente ocurrido el día 16 de diciembre de 2023, cuando el procesado habría agredido sexualmente a la pequeña con un juguete "parecido a un cacahuete". Según el escrito del fiscal, la menor ha presentado dificultades de micción con posteridad a los hechos sin tener patología previa que lo justifique.

La acusación particular, a cargo de la Letrada María Floría Gil, subraya el hecho de que fue la niña quien reveló la presunta agresión sexual, para lo que aportarán como prueba la grabación de la entrevista a la menor por parte de especialistas en una cámara Gesell (la habitación dividida en dos espacios por un vidrio de visión unilateral que permite observar a una persona sin ser visto). Y según añade la acusación particular, a los daños físicos se une la aparición de "un trastorno psicológico de disociación" desde "hace meses", que está siendo tratado en la Fundación Vicki Bernadet, además de una incapacidad de la niña para controlar sus esfínteres.

Por su parte, la defensa niega en rotundo los hechos y defiende que la finalidad de la denuncia es conseguir la custodia de la menor. Según sostiene, fue el acusado el que mostró su preocupación a la madre por el comportamiento de la niña, después de que esta se introdujese a sí misma un juguete en su zona genital.

Por estos hechos, la Fiscalía y la acusación particular solicitan una pena de prisión de 15 años con inhabilitación para trabajar con menores de edad durante 20 años, además de una orden de alejamiento de 300 metros de la menor y una indemnización de 30.000 euros. La Fiscalía solicita la misma pena de cárcel, pero rebaja el perjuicio económico a 10.000 euros. La defensa solicita la absolución.