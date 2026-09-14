Un delincuente multirreincidente con 33 detenciones previas amenaza a su familia con un cuchillo y una lanza en Huesca

La Policía Nacional ha detenido en Huesca a un hombre por amenazar gravemente a varios familiares con un cuchillo de quince centímetros y una lanza de madera.

Los hechos ocurrieron el pasado viernes por la tarde, cuando el arrestado se presento en el domicilio familiar y comenzó a proferir graves amenazas de forma especialmente agresivas contra sus familiares mientras exhibía las armas. Según ha informado la Policía Nacional, los moradores se encerraron en la vivienda para protegerse e impedir su entrada ante la violencia de su comportamiento.

Al no conseguir entrar por la puerta, el hombre trató de buscar otras vías de acceso a través de las zonas comunes del inmueble, lo que generó un importante estado de ansiedad y temor entre los familiares, agrega la Policía.

A la llegada de los agentes, encontraron al sospechoso muy agitado y con una actitud violenta, por lo que tuvieron que reducirlo para garantizar la seguridad de las personas que se encontraban en el lugar.

Una vez controlado, los policías intervinieron los objetos que portaba y lo detuvieron como presunto autor de un delito de amenazas graves con arma blanca. El arrestado es un delincuente multirreincidente que acumula 33 detenciones anteriores y ha motivado numerosas intervenciones policiales, en varias de las cuales portaba objetos potencialmente peligrosos.

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Tras la finalización de las diligencias policiales, el detenido fue puesto a disposición de la autoridad judicial, que decretó su ingreso en prisión provisional