Qué se sabe de la investigación del peor incendio de la historia de Aragón: un investigado en libertad, varios testigos e indicios de que fue provocado

Este verano pasará a la historia por la oleada de incendios que han abrasado Aragón y calcinado cerca de 45.000 hectáreas. Hay uno que destaca por su gran impacto medioambiental y porque fue provocado, el de Las Peñas de Riglos. Al menos esta es una de las principales conclusiones de la investigación, que sigue en curso. Un mes después sigue la instrucción que determinará quién fue el responsable de un fuego que comenzó en la campa de las obras de la carretera A-132 y se propagó con virulencia hasta Peña Oroel, poniendo en riesgo el monasterio de San Juan de la Peña.

La titular del Juzgado Civil y de Instrucción número 1 de Jaca, Silvia Martín, asumió la causa. Un mes después se han despejado varias incógnitas sobre el origen del fuego. La principal, que fue intencionado. Esta es una de las principales conclusiones de la Unidad Central Operativa de Medio Ambiente (UCOMA) de la Guardia Civil, que no descarta que se utilizaran acelerantes para que su propagación fuera mucho más rápida. Es más, la Fiscalía afirma que los indicios permiten excluir que el origen fuera una imprudencia y descarta un origen natural, causas accidentales vinculadas a actividades agrícolas o laborales o incidencias en las infraestructuras eléctricas próximas que expliquen la ignición.

Las cámaras de videovigilancia

Entre los principales elementos de la investigación está la secuencia de las cámaras de vigilancia instaladas en la campa de acopio de material de las obras de la carretera A-123, junto a Santa María de la Peña, cuyas imágenes fueron analizadas por el Seprona. Las cámaras se activan solo cuando hay movimiento y en las imágenes grabadas solo aparece una persona en el punto exacto donde se originó el incendio, P. A. M. U., un colombiano de 28 años sin papeles que luce un chaleco amarillo y que se agacha en una zona de arbustos, donde segundos después empezó a salir humo.

Campa de las obras donde se originó el incendio. / Servicio especial

Este joven se encuentra en libertad por decisión de la Audiencia Provincial de Huesca pero con condiciones, como la prohibición de salida del territorio nacional, la entrega del pasaporte y la fijación de domicilio y de teléfono para ser localizado. Además, P. A. M. U. debe comparecer y firmar en el Juzgado de Guardia todos los lunes, miércoles y viernes. Tanto el Gobierno de Aragón, personado en la causa, solicitaron al Tribunal de Instancia número 3 de Jaca la prisión provisional comunicada y sin fianza o, subsidiariamente, la libertad eludible mediante el pago de una fianza de 100.000 euros para el investigado por el incendio de Santa María de la Peña. También la Fiscalía ha requerido su prisión.

Antes de su puesta en libertad, la defensa alegó entonces que las imágenes grabadas no muestran el momento preciso del inicio del fuego y que el riesgo de fuga del investigado no puede basarse, únicamente, en su falta de arraigo en España. De hecho, destacó que el investigado tuvo casi dos días para "haber abandonado el país", si hubiera querido, desde que comenzó el incendio el 10 de agosto hasta que se le tomó declaración el día 12.

Análisis psicológicos y psiquiátricos

Según las diligencias a las que ha tenido acceso EL PERIÓDICO, la letrada de la Administración de Justicia de la sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia número 1 de Jaca, Lorena García, solicitó elaborar un análisis psiquiátrico y psicológico sobre la capacidad de comprensión y autodeterminación del principal acusado, P. A. M. U., "en relación con los hechos objeto de investigación y etiología pirómana", así como la posible concurrencia de "alteraciones o trastornos" de relevancia clínica que pudieran afectar a su imputabilidad como principal investigado por un delito de incendio forestal.

Infoar

En las primeras declaraciones del investigado ante la Guardia Civil el 12 de agosto, dos días después de que se declarara el fuego, aseguró que tuvo «miedo» por la magnitud del incendio y afirmó que «no sabe lo que pudo pasar» para que se originara el fuego. Situó el origen de las llamas «detrás de él, cara al río, en el talud de bajada a la finca agrícola» y declaró que el fuego «era muy grande» y que le dio «mucha impresión».

La Guardia Civil señala en su investigación las contradicciones entre las primeras manifestaciones del joven investigado y las imágenes. Primero negó haberse acercado al punto donde se originó el fuego y aseguró que no había accedido a los contenedores donde se almacena el combustible. Ambos hechos aparecen registrados en las cámaras de videovigilancia. En su declaración explicó que estaba recogiendo restos de la obra para introducirlos en sacos, pero la Guardia Civil no los encontró. Posteriormente, en sede judicial tampoco pudo precisar qué hizo entre las 11.50 y las 11.52 horas. Dos minutos clave ya que en ese intervalo se ve por primera vez al investigado en los arbustos y, dos minutos después, empieza a salir el humo.

Requerimientos de información

La jueza que instruye la causa autorizó el volcado y análisis de los dos teléfonos móviles intervenidos al trabajador investigado. De esta manera, la Guardia Civil podrá confirmar qué ocurrió en los momentos previos y posteriores al inicio de las llamas, además de acceder a sus fotografías, vídeos, mensajes, llamadas y datos de geolocalización. También podrá confirmar si contienen una fotografía tomada cuando apenas habían comenzado las llamas. De hecho, la Guardia Civil averiguó el 'punto cero' del incendio por una foto que circulaba por WhatsApp.

Punto exacto del inicio del incendio forestal de Las Peñas de Riglos. / El Periódico de Aragón

También ha abierto una nueva pieza separada de responsabilidad civil y ha requerido a las distintas Administraciones que cuantifiquen los gastos y daños que ocasionó el peor incendio de la historia en Aragón, que obligó a desalojar 19 localidades y a más de un millar de vecinos. Igualmente ha solicitado al Gobierno de Aragón una relación de los trabajos adjudicados al contratista, al subcontratista y a la UTE encargada de las obras de modernización de la A-132, donde se originó el fuego.

Los testigos

El próximo mes de octubre prestarán declaración cinco compañeros del único investigado. La jueza del caso ha citado A. D. M. V. y J. M. N. O., los principales testigos de lo sucedido poco después de que se originara el fuego el próximo 1 de octubre junto a un tercer compañero, W.G.A. E. A finales de mes, el día 29, ha sido citado el quinto de los trabajadores en las obras de la carretera, C. F. P..

Ya prestaron declaración el día 12 de agosto A. D. M. V. y J. M. N. O, ambos vieron "desde la carretera" el humo que salía de la campa de las obras por lo que "salieron corriendo con el vehículo" hacia el lugar afectado. Según declararon ante los agentes de la Unidad de Protección de la Naturaleza (Uprona) de la Comandancia de la Guardia Civil de Huesca, aunque la llama "tenía poca altura", les resultó "imposible" atacar el fuego, "aun habiendo gastado unos seis extintores". Según explicaron, el fuego se originó en la parte alta del talud. "Se inició en el borde del talud y con el viento en pocos minutos se fue hacia el campo de abajo, acabado de segar, junto al río y hacia la carretera. Fue todo muy rápido, cogiendo a la otra parte del monte".