La jueza cita al presunto autor del incendio de Las Peñas de Riglos para decidir si debe regresar a prisión

Nuevo paso en la investigación del incendio de Las Peñas de Riglos, el más devastador en la historia de Aragón. La jueza ha citado a declarar al presunto autor del fuego este viernes y decidirá si se debe regresar a prisión o le concede la la libertad provisional con fianza. El Gobierno de Aragón y la Fiscalía han solicitado a la jueza el ingreso en la cárcel del único investigado hasta la fecha, que ya estuvo en prisión durante varias jornadas. El incendio fue declarado extinguido este pasado sábado, después de más de un mes de actividad y haber quemado más de 14.500 hectaréas.

La convocatoria de la jueza tiene en cuenta el reclamo de la DGA y de la Fiscalía y por ello contempla "la celebración de la audiencia" el próximo viernes, 18 de septiembre. El objetivo es que "el Ministerio Fiscal o las partes acusadoras puedan interesar la prisión provisional del investigado o su libertad provisional con fianza".

Así, la jueza decide citar al único sospechoso, P. A. M. U., de 28 años y de origen colombiano y defendido por el abogado Marco Antonio Navarro, a una conferencia que tendrá lugar por videollamada y en la que participará desde el Tribunal de Instancia de Castellón de la Plana.

La defensa del investigado recurrió en su día el encarcelamiento del sospechoso y la Audiencia de Huesca otorgó la libertad, admitiendo el recurso de Navarro. Entonces se consideró que no existían "indicios suficientemente sólidos" para privar de libertad al joven de 28 años, por lo que se decretó la libertad provisional.

El Gobierno de Aragón solicitó entonces la prisión provisional comunicada y sin fianza o, subsidiariamente, eludible mediante el pago de una fianza de 100.000 euros para el investigado por el incendio de Santa María de la Peña. El Ejecutivo autonómico consideraba que el traslado del investigado a la Comunidad Valenciana constituye una circunstancia relevante a la hora de valorar el riesgo de fuga y pone de manifiesto la insuficiencia de las medidas cautelares vigentes para evitar que pueda eludir la acción de la justicia.

No serán las últimas declaraciones que tome la jueza en las próximas fechas. Tres de los compañeros de trabajo de P. A. M. U. tendrán una audiencia con la magistrada el próximo 1 de octubre. Dos de estos trabajadores son considerados los principales testigos del fuego que comenzó el pasado 10 de agosto. Otro compañero laboral también declarará ante la jueza, también en calidad de testigo, aunque lo hará el 29 de septiembre.