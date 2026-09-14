Juzgan a cuatro jóvenes en Zaragoza por cuatro robos con la técnica del mataleón en una sola noche

Cuatro jóvenes han sido juzgados este lunes en la Audiencia Provincial de Zaragoza por presuntamente haber cometido cuatro robos en la capital aragonesa valiéndose de la técnica del mataleón. Cuatro asaltos que habrían tenido lugar hace dos años, en la madrugada del 14 de diciembre de 2024, y por los que la Fiscalía y la acusación particular solicitan penas que suman más de 90 años de prisión por delitos de robo con fuerza y de lesiones.

Los cuatro investigados han admitido conocerse entre ellos como vecinos del barrio zaragozano de las Delicias. Fueron detenidos aquella noche cerca de La Aljafería, en el entorno de la avenida Madrid, y tres de ellos (Hilario M. Q., Malcom D. S. y Cristian U. W.) permanecencen desde entonces en prisión provisional. El cuarto, Walid S. M., está en libertad y solo se le investiga por uno de los robos.

La noche de los hechos, los cuatro sospechosos habrían realizado cuatro asaltos en diferentes puntos de la ciudad de Zaragoza. Desde poco antes de las 3.00 horas, y hasta las 7.00 horas en que fueron detenidos por agentes de la Policía Nacional, los investigados habrían asaltados a cuatro víctimas cerca de la avenida de los Pirineos, en el entorno de la plaza Santo Domingo, en la calle Santa Lucía y en la avenida de Madrid, donde fueron detenidos instantes después de haber cometido el último golpe.

Tres de los investigados (Hilario M. Q., Malcom D. S. y Walid S. M.) han negado este lunes en la Audiencia Provincial de Zaragoza cualquier vinculación con los cuatro hechos investigados. Sin embargo, Cristian U. W., sí que admitió "haber cometido alguno" de los atracos aquella noche. Eso sí, precisó que ninguna de esas acciones delictivas las habría cometido en compañía de los otros tres investigados, a los que defendió como "inocentes". El propio Cristian U. W. reconoció que huyó de uno de los robos al ver cómo un grupo de gente se sumaba "con mucha violencia" al hurto: "Había muchos golpes, pensé que eso eran demasiados años y me fui". Instantes después se encontró con otro de los investigados, "segundos antes" de ser interceptado por la Policía.

Agarrados por el cuello e inconscientes

Las cuatro víctimas que han reconstruido los asaltos del 14 de diciembre de 2024 reconocían un modus operandi similar y regresaban camino a casa de la celebración de cenas de empresa, tradicionales a final de año.

El primero de los sucesos tuvo lugar en la avenida Pirineos, cerca del Liceo Francés. Las cámaras del centro educativo filmaron a la víctima, seguida a escasos metros por tres de los investigados que, supuestamente, habrían atacado por la espalda al hombre y le habrían llegado a fracturar tres vértebras. Le sustrajeron el teléfono móvil y la cartera.

"Me levantó del suelo al cogerme por el cuello", resumía otra de las víctimas, la que sufrió la agresión en la calle Santa Lucía. Como el anterior sujeto, se despertó minutos después y sin sus principales pertenencias. Un escenario similar al que padeció el tercero de los asaltados, en el entorno de la plaza Santo Domingo, que también volvía de la cena de empresa.

El cuarto suceso tuvo lugar en la avenida Madrid, a "unos 200 o 300 metros" de donde fueron detenidos los jóvenes, según reconocieron varios testigos. Este último robo fue en una marquesina de autobús y varios testigos, que disuadieron a los asaltantes, destacaron "la violencia" y el ataque a la víctima: "Estaba en el suelo y le daban patadas en la cabeza". La víctima ha explicado encontrarse en la marquesina y que uno de los investigados se acercó a él "tanteando", incluso, si tenía objetos de valor en los bolsillos de su abrigo. Poco después, un asaltante le agarró del cuello mediante el mataleón: "Me quitaron el móvil y el paquete de tabaco, pero no pudieron arrancarme el anillo de casado". La violencia fue tal que, según ha detallado la víctima, sufrió la rotura de varias muelas e incluso una fractura de cráneo.

Los investigados fueron interceptados por la Policía Nacional minutos después de este último asalto y fueron identificados por varios testigos gracias a la vestimenta de varios de ellos. Los agentes que participaron en la detención vieron, además, manchas de sangre en las zapatillas de uno de los sospechosos. "Dijo que era salsa de tomate", afirmaron este lunes varios agentes. Otro de los investigados tenía sangre en los nudillos de sus manos, pero ha insistido este lunes en que se debía a una pelea que tuvo lugar en una discoteca, donde estaba "drogado y muy borracho".

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La Fiscalía pide para Cristian U. W. y Malcom D. S. 29 años de prisión para cada uno como autores de cuatro delitos de robo con violencia y tres de lesiones graves. Ambos están defendidos por la abogada María Fornoza. Para Hilario M. Q., apoyado por el abogado José Luis Melguizo, se solicitan 26 años de cárcel. Por último, para Walid S. M., que recibe asesoramiento del abogado Javier Elía, se solicitan siete años de cárcel por un robo con violencia y dos delitos de lesiones. También se pide una indemnización a las víctimas de unos 50.000 euros.