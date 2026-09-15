Dos detenidos por robar 11.000 kilos de cobre de una empresa de Figueruelas

La Guardia Civil ha detenido a dos personas como presuntas autoras del hurto de 11.000 kilos de material de cobre del interior de una empresa ubicada en Figueruelas (Zaragoza), metal que vendieron posteriormente y del que obtuvieron un beneficio de casi 50.000 euros.

La operación se inició en el mes de julio por parte de las unidades de investigación de la Guardia Civil de Ejea de los Caballeros, tras localizar material de cobre de características específicas en una empresa dedicada al tratamiento y gestión de residuos ubicada en la provincia de Zaragoza.

Los agentes descubrieron que el material localizado en el centro de reciclaje (más de 1.300 kilos de cableado de cobre y piezas del mismo material) podría proceder de una empresa ubicada en Figueruelas que utiliza este tipo de material para la fabricación de sus productos.

Durante la investigación también se obtuvo la identidad de las personas que realizaron la venta del cobre en el centro de residuos, dos trabajadores de una empresa subcontratada de la entidad perjudicada donde había sido sustraído el material.

Los sospechosos aprovechaban que tenían acceso a las instalaciones y que conocían la ubicación del material y accedieron a la empresa, para supuestamente cometer el robo, en los días y horas en los que no tenían autorización.

Después se trasladaban hasta el centro de reciclaje para vender el cobre, simulando que procedía de su propia empresa.

La Guardia Civil constató que estas personas habían efectuado multitud de ventas de idéntico material entre enero y julio de 2026, con las que obtuvieron un beneficio económico de casi 50.000 euros que se repartieron a partes iguales.

Por todo ello, el miércoles 2 de septiembre la Guardia Civil localizó y detuvo a los presuntos autores de estos hechos, dos varones de nacionalidad española y albanesa, de 37 y 45 años, respectivamente, a quienes se les imputan, supuestamente, delitos de hurto continuado y estafa.

Ambos quedaron a disposición judicial el mismo día de su detención. Los más de 11.000 kilos de cobre sustraído en la empresa entre enero y julio están valorado en 80.000 euros, aunque el beneficio económico que obtuvieron los detenidos con su venta asciende a casi 50.000 euros.

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Con la investigación se lograron recuperar más de 1.300 kilos de material, que fue entregado a su legítimo propietario.