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Muere el ciclista de Barbastro herido este fin de semana tras una grave caída en la A-1232

El Club Ciclista Barbastro ha compartido la trágica noticia en sus redes sociales con un cariñoso mensaje de recuerdo y homenaje a uno de los miembros más veteranos del club

El accidente ha ocurrido en la A-1232.

El accidente ha ocurrido en la A-1232. / Guardia Civil

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El Periódico de Aragón

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Zaragoza

El ciclista de 63 de Barbastro que resultó herido grave en una caída el pasado domingo ha fallecido. Así lo han confirmado desde el Club Ciclista Barbastro, donde era uno de sus socios más veteranos y en el que también había ostentando responsabilidades en la junta directiva.

El accidente se produjo el pasado domingo, al caer sobre la calzada de la A-1232 cuando circulaba en un pelotón, en el propio término municipal de Barbastro (Huesca), según informó la Comandancia de la Guardia Civil de Huesca.

El accidente ocurrió a las 11.40 horas de este domingo en el punto kilométrico 1,500 de la A-1232. Una ambulancia medicalizada del 061 atendió al herido y, posteriormente, le evacuó un helicóptero del 112 hasta el Hospital Miguel Servet de Zaragoza. Finalmente, la gravedad de las heridas ha provocado su muerte, que hoy lamentan desde el Club Ciclista Barbastro.

"Hoy la familia ciclista de Barbastro y el Somontano está de luto. Lamentamos comunicar el fallecimiento de nuestro socio y amigo Gumersindo Membrilla (Gomy). Una caída el pasado domingo, cuando practicaba el deporte que tanto amaba, acabó con este trágico desenlace", expresan desde el club en un comunicado emitido hoy mismo.

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"Socio de este club durante casi 20 años, y miembro de la Junta Directiva durante 3 años. Siempre participaba en las actividades que se proponían", recuerdan con cariño. Y concluyen expresando su apoyo y aliento a la familia y amigos del fallecido.

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