Afronta 15 años de cárcel por incendiar un edificio okupado en Las Fuentes

Hasta 15 años de cárcel afronta un veinteañero marroquí por el incendio que, la noche del 19 de abril de 2023, provocó en un histórico edificio okupado en la avenida Compromiso de Caspe, en Las Fuentes. Por el humo y el avance de las llamas resultó herida una okupa que tuvo que saltar por la ventana de un primer piso para ponerse a salvo. Y a las 09.30 horas de este martes había sido citada a declarar en la Audiencia Provincial de Zaragoza para contar cómo vivió aquellos momentos de tensión, pero el juicio se ha suspendido después de que el acusado haya presentado un informe médico que ahora requiere de una posterior valoración forense.

Así lo ha solicitado su abogada defensora, la letrada Carmen Senra, y así lo ha acordado el tribunal adscrito a la Sección Sexta, que ha aplazado la celebración de la vista oral hasta el 2 de marzo de 2026 a las 10.00 horas. Por estos hechos, tanto el ministerio fiscal como la acusación particular a cargo de la abogada Noelia Domínguez solicitan una pena de 12 años de cárcel por un delito de incendio y otros 3 años de prisión por un delito de lesiones. La indemnización en favor de la víctima asciende a unos 2.000 euros.

Prisión provisional

Hasta la cárcel de Zuera ha sido trasladado de nuevo el acusado, pues en estos momentos permanece interno en el centro penitenciario en régimen de prisión provisional. Fue detenido apenas 24 horas después de que se desatara el incendio en el número 83 de la avenida Compromiso de Caspe, un inmueble en el que un partido neonazi llegó a abrir un hogar social apenas unos años antes. Según contaron los okupas, un día antes del incendio se había presentado un hombre que quería vivir, aunque se le negó la entrada y les amenazó con prenderlo fuego.

La mujer herida fue trasladada al hospital Universitario Miguel Servet y al día siguiente regresó al lugar de los hechos para recoger sus pertenencias, ya que el Ayuntamiento de Zaragoza iba a instalar puertas antiokupas. Allí, en declaraciones a este diario, esta okupa afirmó que estaba viva "gracias a Dios". "Me asomé a la ventana de la cocina y vi una llamarada enorme de fuego. Impulsivamente abrí la puerta y me vino un fogonazo de toda la escalera porque abajo también había fuego, una llamarada que me quemó todas las manos y parte de la cara", relató.

Por estos momentos de tensión iba a ser interrogada este martes, aunque tendrá que esperar otros cinco meses para narrar lo sucedido. Misma suerte han corrido los números agentes de Policía Local e investigadores del Grupo de Homicidios que han esperado una hora y media en los pasillos de la Audiencia Provincial de Zaragoza hasta que les han comunicado la suspensión del plenario.