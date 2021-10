Un joven de Cadrete de 27 años ha sido juzgado hoy en la Audiencia de Zaragoza acusado de abusar, presuntamente, de una chica de 16 años a la que alojó en su casa una noche de diciembre de 2018. Coincidió con ella en una calle de Cuarte cuando la menor iba en busca de unos amigos con los que había estado de bares.

Él iba en coche y le dijo que subiera, tras lo cual se encaminaron a su vivienda, donde ocurrieron los hechos. Ambos se acostaron en la misma cama y, mientras ella dormía, el acusado le realizó tocamientos, sexo oral y, presuntamente, la penetró, extremo que ha negado.

"No pasó de un manoseo mutuo", ha dicho el acusado, cuya madre, que se hallaba durmiendo en la vivienda, ha asegurado que no oyó ni notó nada anormal el día de los hechos.

La joven, que ahora tiene 19 años, ha declarado al principio entre sollozos. Pero luego se ha recuperado y ha manifestado que se despertó porque notó una presión en el vientre y encontró al acusado encima de ella, "besándome los pechos".

No presintió ningún peligro

Ha relatado que luego él la llevó en coche a una parada de autobús de Cadrete, al no tener gasolina para ir a su casa, y que ella pidió un móvil en un supermercado para llamar a sus padres. Estos no fueron a recogerla y ella fue a un hospital para someterse a un reconocimiento. "Al ver que era un adulto no pensé en ningún peligro", ha añadido, en referencia al acusado.

El joven se enfrenta a un máximo de siete años de cárcel, pero su defensor, Javier Alcober, solicita la absolución basándose en que «fueron unas relaciones consentidas por ambas partes».

El acusador particular, Antonio José Muñoz, considera que el joven introdujo algún tipo de sustancia estupefaciente en el vaso de agua que la menor bebió en su domicilio.

La vista oral quedará mañana vista para sentencia.