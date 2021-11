Seis personas comparecen desde esta mañana en la Audiencia de Zaragoza acusadas de protagonizar cinco "vuelcos" de droga en Zaragoza, Estepona y la Comunidad de Madrid. El delito, que todas ellas niegan haber cometido, consiste en hacerse pasar por policías para robar droga y dinero a personas o grupos que se dedican al tráfico de estupefacientes.

Las penas solicitadas por la fiscal suman en total más de cien años y se refieren a delitos contra la salud, pertenencia a grupo criminal, usurpación de funciones públicas, robo con violencia, robo con violencia e intimidación en grado de tentativa y tenencia ilícita de armas.

El juicio continuará mañana y no terminará hasta el próximo viernes. Son siete acusados en total, pero uno de ellos, Luis M. V. G., no se ha presentado y ha sido declarado en rebeldía.

Tres acusados se han acusado a su derecho a no declarar y el resto ha manifestado que fueron por completo ajenos a los delitos.

Los hechos ocurrieron en el año de 2019. En el primero de ellos, el 15 de febrero, entraron en un piso de la Vía de la Hispanidad de Zaragoza con le pretexto de entregar una citación judicial y amenazaron y coaccionaron a los moradores e incluso le dieron una bofetada a un varón.

Cocaína y marihuana

El segundo "vuelco" tuvo lugar en Madrid, en el barrio de Usera, el 20 de febrero. En esta ocasión se apoderaron de dos kilos de cocaína simulando un registro policial a cuatro mujeres de nacionalidad boliviana. El tercero se registró en marzo, el día 26, en un dúplex de la localidad de Serranillos del Valle, en la Comunidad de Madrid, y los acusados se apoderaron, presuntamente, de 20 kilos de marihuana y 60.000 euros.

El cuarto "vuelco" tuvo lugar asimismo en marzo, tres días más tarde, y fue en una vivienda de la calle Antonio Velasco Zazo, en Madrid. Las víctimas fueron unos ciudadanos chinos y les arrebataron 20 kilos de marihuana simulando una operación policial. Finalmente, el 2 de abril de 2019, varios de los imputados hicieron ver que hacían una operación de entrada y registro en una casa de Estepona (Málaga), maniataron a los moradores con bridas de plástico y los golpearon. Se apoderaron de dos paquetes de cocaína de dos kilos de peso, aproximadamente. Para ello utilizaron un arma de fuego corta y una navaja.

En la mañana de hoy, en la Audiencia de Zaragoza, Ramón R. L. se ha acogido a su derecho a no declarar. El coacusado Johan Manuel H. R. ha negado que interviniera en el vuelco de Zaragoza y ha mantenido que en Estepona estaba en una fiesta y que "había comprado droga para consumir". Ha dicho además que desconocía el contenido de una bolsa de supermercado intervenida por la Policía en un automóvil. Asimismo ha señalado que no estuvo ni en Usera ni en Serranillos del Valle.

Serhiy O., de nacionalidad ucraniana, se ha acogido a su derecho a no declarar, mientras que Jean Carlos P. D. ha declarado ante el tribunal que no se dedica a "cosas malas", que tienen su propio negocio de artículos de peluquería y que no tiene "ningún contacto" con el resto de acusados, a los que no conoce, salvo a Johan, que lo llevó a Málaga.

Carlos Luis A. C. se ha amparado en su derecho constitucional a no prestar declaración y Onassis Antonio M. F., que vivía en Zaragoza, ha afirmado que en su país, la República Dominicana se dedicaba a las peleas de gallos. "No me explico cómo puedo estar aquí", ha dicho, y ha asegurado que desconocía que otros acusados se dedicaran al tráfico de drogas.