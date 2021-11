18 años de prisión, otros cinco de libertad vigilada cuando cumpla la anterior pena y 100.000 euros en concepto de indemnización. Esa es la pena impuesta por el magistrado presidente del tribunal popular a Nosa Churchill Osarenmwida, el vecino de Zaragoza que hace un año asesinó a su hija de 3 años tras cortarle el cuello en el domicilio familiar de la calle Domingo Ram y que admitió el asesinato la semana pasada en el juicio celebrado en la Audiencia Provincial de Zaragoza.

La pena impuesta es la máxima que podía imponer el magistrado José Ruiz Ramo, ya que fue la solicitada por el fiscal José Luis Hedo y a la que se adhirió la abogada defensora, Carmen Sánchez Herrero, quien pidió que ingresara en el centro penitenciario especializado para personas con enfermedad mental de Fontcalent (Alicante), si bien sobre esto no ha pronunciado el juez. Considera el firmante de la sentencia que hasta que no sea firme el fallo no se puede decidir su destino. Esto tendrá que hacerse previa resolución de los forenses que deberán determinar dónde será mejor para el estado del encausado al que se le ha aplicado la eximente incompleta de trastorno mental.

Como hechos probados relata que Nosa Churchill Osarenmwida, nigeriano y sin antecedentes penales, sobre las 23.00 horas del 14 de septiembre de 2020 se encontraba en su domicilio cuando en un momento determinado cogió un cuchillo de la cocina y entró en la habitación en la que estaban durmiendo sus dos hijos menores. Inmediatamente, cogió a su hija Iwinosa, que dormía en una cama pequeña junto con su hermano de 2 años, la arrojó sobre la cama grande y, con el cuchillo que llevaba, le asestó dos cortes, uno en el cuello y otro en la parte superior del tórax. Una agresión que fue considerada por el jurado como alevosa. Murió de un shock hipovolémico con alto componente asfíctico sobre las 00.19 horas del día 15.

Un infanticidio que ocurrió siendo el acusado diagnosticado, en mayo de 2019, de “otro tipo de esquizofrenia. Episodio psicótico agudo poliformo. Dependencia al cannabis. Desarrollo paranoide de temático celotípica”.