La fiscal de la Sección Primera de la Audiencia de Zaragoza no ha tenido esta mañana más remedio que retirar una acusación por robo con intimidación a un recluso de Zuera que, supuestamente, abordó a otro preso con un objeto punzante, a la salida del economato, para quitarle lo que acababa de comprar, entre otras cosas un paquete de tabaco.

El ministerio público se ha quedado sin pruebas para mantener la imputación porque la propia víctima ha declarado que no recuerda "nada" de aquel suceso de febrero de 2021.

"Estuve dos días en coma por sobredosis y no recuerdo ni denuncié nada ante el Juzgado de Vigilancia Penitenciaria", ha declarado la supuesta víctima por videoconferencia.

"Está mal de la cabeza"

El acusado, Y. A., ha dicho varias veces que la acusación del robo "es mentira". "Yo no abuso de otro preso para robarle un paquete de tabaco", ha subrayado el imputado. "Los funcionarios lo han comprado para perjudicarme y, además, está mal de la cabeza", ha continuado.

La declaración de la supuesta víctima, que se halla en un centro penitenciario fuera de Aragón, ha sido muy confusa. No solo porque sus respuestas no guardaban relación con las preguntas que le formulaban la fiscal y los magistrados. Además de llevar una mascarilla, su voz llegaba distorsionada y reverberaba hasta el punto de no entenderse nada.

"No tengo nada que ver con eso, fue al contrario", ha declarado el acusado al tomar la palabra al final de la vista oral. "¿Cómo voy a tener yo un pincho?", ha preguntado.