Un recluso de Zuera, Antonio F. G. , se enfrenta a tres años y medio de cárcel por, supuestamente, dar un puñetazo en la boca a otro preso en el patio de la cárcel, en octubre de 2021. "No sé qué le dio que, sin mediar palabra ni nada, me propinó un puñetazo en la boca que me hizo perder un diente y dejó otros sueltos", ha manifestado la víctima ante la Audiencia de Zaragoza este lunes.

Este recluso ha asegurado que su agresor llevaba "una lata, una pila u otro objeto" envuelto en un calcetín y que el golpe que le dio le produjo problemas dentales por los que aún recibe tratamiento. Asimismo, le pusieron 12 puntos en la boca. Sin embargo, el acusado, representado por el letrado Javier Elía, ha negado las acusaciones y ha defendido su inocencia. "Se me acercó cuando yo estaba en la puerta del economato y vi que se echaba mano al lado derecho, por lo que mi reacción fue cogerle para que no me golpeara", ha señalado el imputado. "Sangre dentro de la boca" Se entabló un forcejeo y, ha dicho Antonio F. G., "al agarrarlo y tirar para arriba para defenderme, de forma involuntaria, le di en la cara". El acusado ha insistido en que fue una respuesta instintiva y ha negado que llevara una lata envuelta en un calcetín. Además, ha asegurado que la víctima "ya tenía problemas en la boca" antes de los hechos. Una funcionaria del centro penitenciario que ha declarado como testigo ha manifestado que no vio los hechos, pero sí cómo el agredido llevaba un corte en la cara y "sangre dentro de la boca". Ha declarado también que, efectivamente, la víctima "no tenía la dentadura muy cuidada". Ha indicado que solía quedarse rezagado para entrar en las celdas "y ver qué pillaba". La víctima, ha añadido, es un recluso algo problemático que debía dinero a otros reclusos y tenía problemas con ellos, por lo que "andaba refugiándose". Otro funcionario ha dicho que vio que el acusado tenía lesiones en "los nudillos de una mano". El letrado Javier Elía ha argumentado que la lesión fue involuntaria y que su cliente se limitó a defenderse.