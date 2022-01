La exalcaldesa de La Muela, Mariví Pinilla, recién condenada a 11 años y cuatro meses de cárcel por los casos de corrupción que se produjeron durante su mandato, podrá elegir la cárcel en la que será internada si la Audiencia de Zaragoza decide ejecutar la resolución judicial.

Así lo expresó ayer su letrado defensor, Santiago Palazón, que indicó que «la vía judicial ordinaria ya ha terminado y ahora se abre un plazo para la presentación de autos de aclaración ante el Supremo».

Pero en un horizonte de un mes o dos el Supremo devolverá los autos a la Audiencia, que oficialmente no sabe nada. Entonces se volverá a formar la sala y podrá optar entre ejecutar y no ejecutar. Si ejecutara, «tendría 10 días para ingresar en la prisión que ella escoja», precisó el letrado. «Claro que también pueden continuar con la no ejecución, como ocurre desde 2016, con lo que no sería tan extraño, habiendo como hay un recurso ante el Tribunal Constitucional, que puede admitirlo o no admitirlo a trámite», agregó.

Pero, según Santiago Palazón, la Audiencia de Zaragoza «puede continuar con la no ejecución». De hecho, desde el año 2016 hay acusados con condenas firmes, al no recurrir en casación o reconocido los hechos, pero tampoco se han ejecutado, manifestó. Palazón presentará recurso de aclaración o subsanación «por algún detalle de la sentencia que chirría». «Ella no quiere hacer declaraciones», señaló. «Ha reaccionado como siempre, con gran estabilidad de ánimo, con una homogeneidad anímica absoluta que ha observado desde que asumí su defensa en febrero de 2016», manifestó el abogado»

"Tiene un sentimiento de incorprensión"

No ha habido momentos de desesperación ni de euforia y ha observado una obediencia absoluta a mis instrucciones con la fe del carbonero, jamás ha cuestionado nada. Si acaso, si no ha entendido algo lo ha preguntado», añadió. «Ella está absolutamente convencida de su inocencia".

Sostiene que siempre ha intentado hacer las cosas bien por su pueblo y que si alguien la metió en líos fueron Julián de Miguel y Juan Antonio Embarba, las cosas como son», dijo Palazón. «Por eso tiene un sentimiento de incomprensión, de no entender cómo le pueden condenar por algo que no ha llevado a cabo».