La joven A. V. F. se ha sentado en el banquillo del Juzgado de lo Penal número 4 de la Ciudad de la Justicia de Zaragoza acusada de denunciar falsamente que había sufrido una agresión sexual en el parque de Delicias en octubre de 2018, hecho que dio lugar a manifestaciones de repulsa y paros en todos los actos oficiales de las fiestas del Pilar.

La imputada, que ha vuelto a manifestar que el hecho “era cierto”, se enfrenta a una pena de multa de 5.440 euros, solicitada por la acusadora particular Olga Oseira, o de 4.500, los pedidos por la fiscal, que ha mantenido que la agresión sexual "nunca existió". La abogada de la defensa ha pedido la absolución alegando que "no hay ninguna prueba de que la denuncia fuera falsa".

El suceso se produjo sobre la una de la madrugada del 7 de octubre junto al lago que hay en el parque y los urinarios situados junto a las peñas. Todo empezó como una disputa entre grafiteros que se acusaban mutuamente de tachar sus pintadas. Al parecer, la expareja de la acusada había quedado allí con el denunciado por la agresión sexual, al cual no conocían físicamente, sino a través de las redes sociales, en concreto Instagram, donde habían intercambiado insultos y graves amenazas.

Esos mensajes comprometedores, según la acusación, fueron borrados en parte por la acusada y su expareja porque “desvirtúan la verosimilitud” de la versión de la imputada. En relación con los hechos, la imputada fue condenada por amenazas, y su expareja por lesiones al denunciado.

Encubrir una agresión física real con otra sexual inventada

La fiscal ha mantenido que la denuncia de agresión sexual fue una estratagema “para encubrir la agresión física” que sufrió el denunciado, el cual ha declarado como testigo que, una vez en el parque Delicias, la expareja de A. V. F. le propinó “cuatro palazos” con una estaca al tiempo que ella le insultaba y le amenazaba de muerte.

"Jonathan y Francisco habían discutido y yo no lo sabía", ha dicho la acusada en referencia a los grafiteros enfrentados. "Francisco ponía rayas en los grafitos de Jonathan y lo estaba macarreando", ha añdido. A. V. F. ha afirmado que es falso que ella hubiera borrado los mensajes amenazantes de Instagram. "No es así, mi parte está intacta", ha afirmado. Asimismo ha negado que profiriera amenazas de muerte. Y respecto de los golpes recibidos por la víctima, ha señalado que su exnovio "le pegó con un palo al verlo encima de mí".

"Él se dirigió a mí diciéndome: '¿Qué pasa contigo, puta?', y me empujó", ha relatado. "Pensé que era un loco y empecé a gritar", ha continuado. Tras estos hechos, su expareja salió de los urinarios y, según ella, le quitó al agresor de encima y forcejeó con él, después de lo cual fueron a denunciar lo sucedido y a recibir asistencia médica.

"Ella me sacó una navaja, me dijo que me quería rajar"

Sin embargo, el denunciado, que ha declarado oculto tras una mampara, ha recordado que la supuesta agresión "se archivó" al no ser demostrada y ha asegurado que se citó con ella y su expareja, grafiteros como él, para abordar el problema de los grafitis tachados. "Ella me sacó una navaja, me dijo que me quería rajar y, entre otras cosas, me llamó maricón", ha agregado. "Me decía que me iba a matar y a enterrar vivo".

"No llegué a tocarla ni a hacerle nada", ha resaltado, y que se limitó a huir del parque mientras le caía una lluvia de palos por detrás que le hicieron sangrar en la cabeza. "Aporté a la Policía las amenazas de los dos que figuraban en los mensajes de Instagram", ha indicado.

"Noté que estaban tranquilos, no se les veía alterados", ha testificado el policía que instruyó el atestado. La expareja de la acusada ha comentado que fue "una casualidad" que se encontraran en el parque. "Salí del urinario y me encontré con él dándole patadas en las costillas a mi pareja, por lo que cogí una estaca y le golpeé para que la soltara", ha reconocido. "Él me intentó pegar y salió corriendo". Asimismo ha admitido que entre ellos llegó a haber un intercambio de amenazas de muerte, en su caso en un momento de "calentón".

La acusadas ha tomado la palabra al final del juicio y ha manifestado: "He dicho en todo la verdad, esto no me ha traído más que problemas, no hice nada malo, mi pareja me mintió".