Lars Sepúlveda pertenecía en el 2006 a la Unidad de Drogas y Crimen Organizado (Udyco) de la Policía Nacional en Sevilla, teniendo acceso a los calabozos en los que se custodiaban 138 kilos de cocaína y heroína. Les dio el cambiazo por harina y se dedicó a venderlos. Fue condenado a 17 años de prisión a los que ahora tendrá que sumar otros cinco por narcotráfico en Zaragoza. Sus cinco compañeros de banquillo también fueron castigados con la cárcel.

Una pena que ya le impuso la Audiencia Provincial, si bien el Tribunal Supremo mandó repetir el juicio al considerar que los abogados de los seis, Alejandro Giménez Planas, Laura Vela, Alejandro Sarasa, María Pilar Hernández y Luis Felipe Aguado, no pudieron ejercer el derecho de defensa, puesto que no tuvieron acceso a toda la documentación de la causa. Y es que hubo pinchazos telefónicos mientras el caso estaba archivado que fueron, al parecer, fundamentales para reactivar las pesquisas pero que no se añadieron en el sumario propiamente, sino que fueron un anexo.

De hecho hubo pruebas que se anularon, si bien señalan los magistrados de la Audiencia de Zaragoza que «dicha nulidad no vicia las actuaciones, toda vez que la prueba válida de este proceso penal se basa en actuaciones presenciales entre los agentes encubiertos y los encausados, a las que se llega por mecanismos completamente distintos a la localización de un dispositivo en un vehículo».

La operación Acorazado de la Guardia Civil que desembocó en esta condena se desarrolló en el año 2017, después de que el instituto armado comenzara a investigar a la zaragozana María Yolanda Morales (condenada a tres años de prisión), a la que obtuvieron autorización para investigar porque sospechaban que vendía droga en su casa del barrio zaragozano de El Gancho. Un inicial contacto con investigadores les permitió averiguar que buscaba compradores para mover 30 kilos de droga de elevada pureza.

Ella puso en contacto a los supuestos compradores, que eran agentes encubiertos, con David Díaz, uno de los negociadores de Sepúlveda con el que acabó contactando en Madrid. Tras varias citas, los topos guardias civiles identificados como Zulú y Eco y los traficantes fijaron una cita en un hotel madrileño, el 13 de julio de 2017. Alquilaron dos habitaciones, de forma que en una estarían los compradores con el dinero y en otra la droga, y el intercambio se produciría tras acreditar la realidad de ambas partes.

Miedo a un vuelco

Aunque inicialmente iba a haber 10 kilos de droga, finalmente a Sepúlveda, al parecer, le dio miedo que se tratase de un vuelco (robo de droga entre bandas) y limitó la entrega a un kilo. Fue todo lo que los agentes pudieron interceptar cuando activaron la operación y arrestaron a los traficantes.

El resto de los intervinientes en la operación, como transportistas o negociadores, fueron Hobed Enrique Báez (condenado a cuatro años y medio de cárcel); Manuel Pereira (condenado a tres años y dos meses) y Pablo Herranz (condenados a tres años de pena privativa de libertad) al que los agentes les consideraron un grupo criminal, si bien el tribunal considera n que no son una banda y les absuelve de este delito. «Es una mera coincidencia de varios en la preparación de una sola operación de tráfico de drogas en la que, además, la participación de los acusados no demuestra integración permanente en la agrupación», recalcan en la sentencia.

Una de arena, pero otra de cal, ya que rechaza la solicitud de las defensas de rebajar las penas por dilaciones indebidas, ya que considera que la investigación «fue compleja» y precisó de tiempo para conseguir resultados