La munición para matar jabalíes empleada por Pedro Lozano Giménez, conocido como Rambo de Requena, pudo haber matado a los dos guardias civiles del puesto de Muniesa que fueron tiroteados al ir a identificar a este joven de 28 años que estaba siendo buscado por robos con violencia e intimidación en la Comunidad Valenciana y que se desplazó a Teruel para ocultarse. Los investigadores destacaron la peligrosidad de las postas empleadas en la segunda sesión del juicio celebrada en la Audiencia Provincial de Teruel en la que se destacó que los médicos barajaron amputar el brazo a uno de los agentes heridos.

Estos peritos resaltaron, asimismo, que los disparos efectuados por el acusado con su escopeta, a la que había recortado los cañones, no fueron hechos de forma accidental, ya que tuvo que desactivar previamente el seguro.

Los médicos del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Aragón (MLCFA) reconocieron que no hubo riesgo vital en las heridas, si bien señalaron que a uno de los agentes, si los perdigones hubieran impactado en su cabeza o en su pecho, donde la víctima explicó que le había apuntado el procesado antes de protegerse con los brazos, sí hubiera muerto. Estos especialistas también destacaron las secuelas físicas en este guardia civil que no puede volver a empuñar un arma por falta de movilidad, así como las mentales por lo vivido. "Tiene una desesperanza en el futuro porque no sabe qué va a ser de él laboralmente", destacó uno de estos especialistas.

Ninguna de las acusaciones cuestionó la "intención de matar" del procesado, aunque difirieron a la hora de tipificar los hechos como tentativa de homicidio o de asesinato.

La fiscala Ester Ventura mantuvo su petición de un total de 29 años de prisión por dos delitos de tentativa de homicidio, así como por los de tenencia ilícita de armas, robos en casas habitadas, hurto de vehículos, conducción temeraria y coacciones, y elevó a un total de 180.949 euros la petición de indemnización del agente herido.

El letrado de la acusación particular, Jorge Piedrafita, mantuvo la calificación de los hechos como tentativa de asesinato al entender que existió alevosía en la conducta del procesado, para el que solicitó un total de 61 años de prisión por estos delitos más los planteados por la fiscalía y dos más por atentado, así como 600.000 euros de indemnización a la víctima. A su vez, el representante de la AUGC, Mariano Tafalla, modificó sus conclusiones iniciales, iguales a los de la Fiscalía, para considerar que el disparo efectuado a la víctima no constituyó un delito de intento de homicidio sino de asesinato, por lo que elevó su petición a 33 años.

Por su parte, el abogado de la defensa, Manuel Gómez Campos, señaló que su cliente tuviera intención de matar a los agentes ya que no impactó en ninguna zona vital y que sólo trató de evitar la detención y continuar con su fuga. Solicitó para el procesado penas de 2 años de prisión por un delito de lesiones graves, de 6 meses por tenencia ilícita de armas, de 1 año por allanamiento continuado de moradas y multa de 12 meses a razón de 6 euros al día por hurto continuado de vehículos, sin cuestionar la indemnización civil a fijar finalmente por el tribunal. Este letrado destacó su actividad criminal, iniciada a finales de febrero de 2020, en Valencia para afirmar que en ningún momento disparó a nadie.

Los hechos por los que no ha declarado el acusado

El Rambo de Requena emuló a Igor el Ruso en su huida por tierras bajoaragonesas de la Guardia Civil de Valencia. Okupó una residencia de la localidad turolense de El Castellar para esconderse de la Guardia Civil de Valencia que le venía buscando por robos en viviendas. Allí estuvo hasta el 8 de junio del 2020. Durante su estancia, causó daños en elementos del inmueble, y se apoderó de menaje de la vivienda, llevándose, entre otras cosas, una manta, dos toallas, una colcha, una perola, un recipiente y un sacacorchos. Un modus operandi que usó en Valencia. También entró en otra vivienda del municipio donde se apoderó de una carabina de aire comprimido y de un todoterreno Suzuki. Le siguieron, pues previamente habían recibido el aviso del robo de dicho turismo.

No conocía la zona y se introdujo con el vehículo en un callejón sin salida. Al verse acorralado, bajó del vehículo de espaldas a los agentes, ocultando la escopeta que portaba, y, sin previo aviso ni justificación, comenzó a disparar contra ellos. A los dos les apuntó a la cabeza, alcanzando a uno al que hirió en el brazo y el abdomen.

Tras ello continuó la huida a pie, accediendo a una cochera donde robó otro coche, circulando de forma temeraria hasta Andorra donde tuvo un accidente. Pero eso no le amilanó puesto que robó otro a punta de pistola. Finalmente fue abatido.