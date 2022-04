El presidente de la Federación Aragonesa de Tiro Olímpico, Vicente Picazo, declaró ayer en la Audiencia de Zaragoza, en el juicio que se sigue contra Alberto P. G. por tratar de matar a tiros a su exjefe tras ser despedido, que en 2019 el acusado suspendió dos veces las pruebas para conseguir la licencia de armas de nivel F que tramita su organismo bajo la supervisión de la Guardia Civil. Su permiso, del tipo D y E, había expirado en 2018.

La primera vez fue descartado como candidato porque «efectuó una manipulación que podía ser insegura», una circunstancia que supone tener que dejar el examen, pues las normas de seguridad son muy estrictas. Por ese motivo, el imputado obtuvo cero puntos. Tiempo después, Alberto P. G. se volvió a presentar y resultó igualmente suspendido por no alcanzar una puntuación suficiente en la prueba de tiro que se celebra tras realizar un examen de teoría.

Se da la circunstancia de que el acusado atribuye las partículas de polvo halladas en unos guantes negros de su propiedad al hecho de que había estado haciendo prácticas de tiro, y no a los cinco o seis disparos que, según las acusaciones, efectuó contra Javier V. S., el responsable de mantenimiento de varios hospitales públicos en Zaragoza. Sin embargo, según el responsable de la federación aragonesa, no se pueden emplear guantes para disparar, luego estas prendas debían de estar cerca del imputado, aunque no puestas.

Conducta agresiva con sus superiores

José Manuel Aldámiz, gerente del Sector I del Salud, manifestó como testigo que el acusado, que se enfrenta a 16 años de cárcel por tentativa de asesinato y tenencia ilícita de armas, se presentó «al menos en dos ocasiones» en la sede del servicio y fue preciso llamar a los vigilantes de seguridad por su conducta agresiva con dos responsables del área de mantenimiento, en la que había trabajado como electricista en 2019.

Por otro lado, un policía nacional que intervino en su detención el 15 de abril de 2020, días después del suceso, señaló que Alberto P. G., de unos 40 años, «ofreció resistencia» cuando iba a ser detenido. «Iba en su furgoneta y fue complicado que saliera», dijo el agente, que confirmó que transportaba ropa de la agresión y sustancias para hacer explosivos.

Entre los ingredientes hallados figuraban ácido sulfúrico y ácido clorhídrico, así como acetona y polvo de aluminio. Además, en el registro efectuado en su casa, en la calle Barcelona de la capital aragonesa, se halló en su ordenador un documento titulado Libro de cocina del anarquista, con "recetas para hacer explosivos caseros", según explicó el propio Alberto P. G. Según su versión, necesitaba esas sustancias para hacer voladuras y abrir una vía de escalada en una pared rocosa de Morata de Jalón, si bien aseguró que nunca llegó a hacer nada.

Fiscalía pide 11 años de cárcel que la acusadora particular Carmen Cifuentes eleva a 16, mientras que José Luis Gay, letrado de la comunidad autónoma, solicita asimismo 16 años de prisión, 12.000 euros por la asistencia médica a la víctima y otros 60.000 euros por lo que fue necesario pagar a la persona que sustituyó al herido hasta que este pudo reincorporarse a su trabajo. El abogado de la defensa, Alejandro Sarasa, solicita la absolución argumentando que su cliente no es la persona que cometió los delitos.