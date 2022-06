La Audiencia de Zaragoza ha absuelto a E. R. P. de hacerse pasar por abogada y de hurtar 270 euros que fue sacando, presuntamente, de la hucha de la hija de una amiga y que iba destinado al pago de un tratamiento de ortodoncia. Los hechos se remontan al 2021.

El tribunal aduce en la sentencia que las acusaciones vertidas contra la imputada adolecen de falta de solidez. Además, argumenta que existen contradicciones entre las declaraciones de la fase de instrucción y las efectuadas en la vista oral, que tuvo lugar el pasado mes de mayo en la capital aragonesa.

En su resolución, la sala señala que existe una gran imprecisión en todo lo relativo a las cantidades supuestamente detraídas y las fechas en las que se produjeron esos hechos.

Además, la sentencia sostiene que tampoco se consiguió demostrar que la acusada se hiciera pasar por abogada con el fin de engañar a su víctima y obtener un lucro personal intercediendo en un caso relacionado con el impago de una pensión de alimentos.

Orden de alejamiento

El fiscal había solicitado en la vista oral que se impusiera una multa de 720 euros y otra de 480 euros por, supuestamente, no devolver 140 euros que le había prestado la denunciante. Según el ministerio público, que reclamó asimismo una indemnización de 410 euros, consideraba que la imputada es responsable de dos delitos leves, uno de estafa y otro de hurto.

La denunciante aseguró que acogió a la acusada cuando esta pidió auxilio tras sufrir malos tratos por parte de su pareja, el pasado año, en la zona de Utebo-Casetas. "Simuló que era abogada", dijo. "Me ofreció sus servicios y me dijo que me iba a tramitar la pensión de alimentos de mi expareja a través del juzgado”.

Sin embargo, la acusada negó que se hiciera pasar por abogada. Indicó además que tampoco vivió un mes en la casa de su denunciante, sino "solo dos días". "No podía vivir allí porque tengo una orden de alejamiento de 500 metros de mi expareja, que reside muy cerca”, afirmó.