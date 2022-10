4.800 euros de multa por sobar a una compañera de piso en Zaragoza

Florin llegó ebrio junto a dos amigos al domicilio de Zaragoza que compartía con la pareja integrada por Marius y Daria –nombres ficticios, en todo momento–. Estos últimos ya estaban a su llegada y a Daria no le sentó nada bien la presencia de los amigos de Florin. Fue entonces cuando no dudó en recriminarle la presencia de sus amigos por lo que se inició una discusión que terminó, finalmente, con el abandono de la vivienda. Sin embargo, cuando ya se encontraban en el rellano, Florin agarró por la cintura a Daria y bajó la mano hasta su culo mientras le decía: «Qué pasa, muñeca, no te gusta?»

Por estos hechos, el Juzgado de lo Penal número 1 de Zaragoza ha interpuesto a Florin una multa de 4.800 euros –a razón de ocho euros diarios durante 20 meses–, la prohibición de aproximación a menos de 100 metros y la prohibición de comunicación por cualquier medio durante doce meses. En el caso de que Florin dejara de pagar dos cuotas diarias a Daria, quedará sujeto a un día de privación de libertad que cumplirá arrestado el fin de semana. La letrada de la acusación particular, Elena Mainar, mantuvo desde un primer momento que se trataba de un delito de abusos sexuales. No obstante, la Fiscalía había calificado estos hechos como un delito de coacciones leves pero finalmente modificó sus conclusiones y los ha terminado calificando como constitutivos de un delito de abusos sexuales. Para el ministerio público concurre ahora un elemento objetivo de contacto corporal con significante sexual, con maniobras sobre el cuerpo de la víctima y con ánimo libidinoso. Fue Marius quien animó a Daria a llamar a la Policía para avisar de lo sucedido y, desde su primera declaración, ella ha mantenido la misma versión de los hechos. Se tomado como prueba de cargo dada la ausencia de incredibilidad subjetiva, la verosimilitud y esa persistencia en la incriminación. Por su parte, los amigos de Florin negaron los hechos, pero la Fiscalía declinó la credibilidad por la relación de amistad que compartían con el acusado.