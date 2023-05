Se hizo esperar, pero este viernes a mediodía el jurado popular constituido para dirimir si dos mandos de la Jefatura Superior de Policía de Aragón acusados de robar parte de dos alijos de botellas y perfumería que se custodiaban en las dependencias del cuerpo emitieron su veredicto. Eso sí diferente para cada acusado, ya que uno sale absuelto y el otro se enfrenta a penas de entre 3 y 6 años de prisión que solicita la Fiscalía y el abogado que ejerce la acción popular en nombre de Jupol, Marco Antonio Navarro.

Quien fuera inspector del Subgrupo de Hurtos, José Rafael A. P., escuchó que el tribunal popular consideraba que su actuación, la de apartar 35 botellas y guardarlas en el almacén del grupo en el que trabajaba, aunque "dudosa en la finalidad", no reviste de castigo penal, pero sí de la su compañero de banquillo, quien fuera inspector jefe responsable de la Brigada Móvil, de la Unidad Canina y de Subsuelo de la Policía Nacional, Enrique Gascón, quien oyó que de los nueve miembros del jurado consideraron que es culpable

Según el jurado “sabiendo que se trataban de efectos ocupados en operaciones policiales a disposición policial, quitó o hizo quitar los precintos que cerraban las bolsas negras y las cajas de cartón de los efectos”.

Fue Gascón, junto a un subinspector y dos amigos que no eran agentes y no se llegaron a sentar en el banquillo, quienes llegaron a probar algunos productos. No obstante, el jurado incide en que este mando policial “seleccionó botellas sueltas que iba cogiendo con la finalidad de quedárselas y cambió cajas de cartón por otras o por cestas abiertas de plástico”.

Con este veredicto se puso final a un caso que se destapó a partir de un anónimo que fue enviado a varios despachos policiales y a los medios de comunicación y que, tras una investigación de Asuntos Internos instada por el jefe superior de la Policía en Aragón, determinó que faltaban 377 botellas de alcohol y 319 efectos entre prendas y cosméticos.

El abogado de Gascón, Enrique Esteban Pendás, anunció que recurrirá la sentencia, si bien solicitó que se le impusiera la pena de 2 años tras la modificación del delito de malversación el pasado mes de diciembre. Esto implicaría que podría suspenderse la pena.