Al menos una quincena de jóvenes alcañizanos no cuentan con transporte para acudir a su centro de estudios, el IES Mar de Aragón en la vecina localidad de Caspe. Los adolescentes, que cursan los distintos ciclos formativos de grado superior y grado medio que allí se importen, denuncian ser los únicos que no disponen de un servicio financiado por la Administración. En este caso, los autobuses de línea tampoco son una opción al cambiar sus horarios al llegar el invierno.

En este momento, tres semanas después del inicio del curso escolar, son los padres y madres los que se organizan para realizar los viajes de ida y vuelta. Las familias consideran que es un agravio comparativo ya que los estudiantes de la localidad de Caspe que eligen continuar con sus estudios en el instituto de Alcañiz sí que cuentan con un servicio de transportes. Los padres no entienden por qué no tienen servicio si superan el número mínimo de alumnos necesarios para que exista una ruta, ocho en este caso.

«Queremos que el medio rural salga a flote pero no están dando facilidades a los jóvenes para que se queden a estudiar aquí», comenta Mónica Capilla, madre de una de las alumnas alcañizanas del ciclo formativo de grado medio de Producción Agropecuaria.

Los padres piden que pueda ser el mismo autobús que realiza la ruta Caspe – Alcañiz el que lleve también a sus hijos al centro, ya que, al no tener los mismos horarios, no sería un problema para ninguno de los dos grupos.

El curso pasado eran 22 los alumnos que no disponían del servicio. Actualmente, se trata de al menos 15 alumnos alcañizanos y dos alumnos de Andorra que, aunque tienen transporte para llegar a Alcañiz, desde allí no existe combinación para que puedan trasladarse a Caspe. Además, hay al menos otros cinco estudiantes que han elegido otro centro u otros estudios por no disponer del transporte.

Los afectados dicen que llevan desde el curso pasado elevando quejas y solicitudes a los distintos órganos provinciales y autonómicos en materia de educación y, aunque han recibido respuestas, no han llegado a recibir una solución.

Fuentes de la Consejería de Educación del Gobierno de Aragón han informado a este diario de que son conscientes de que existe este problema y que están “trabajando en una solución y viendo si se puede contratar un servicio de transporte para los alumnos”. Además, manifiestan que hasta este curso nunca había habido una solicitud formal por parte de los padres.