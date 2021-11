El Auditorio de Teruel se ubicará definitivamente en la rotonda de las Estatuas del polígono Sur, en unas parcelas municipales al término de la avenida de Europa. La decisión se ha adoptado después de conocer los informes de los servicios técnicos del ayuntamiento, que han recomendado que se opte por este emplazamiento.

Así lo anunció ayer la alcaldesa de Teruel, Emma Buj, quien detalló que los servicios técnicos han estudiado las diferentes parcelas municipales en la ciudad y han acordado que la mejor ubicación es en el polígono Sur.

Buj explicó tras la celebración de la Junta de Gobierno que desde el Ayuntamiento de Teruel todavía están trabajando en la redacción de los pliegos del proyecto, por lo que desconocen la inversión que será necesaria para ejecutarlo, aunque adelantó que el auditorio rondará el millar de butacas.

La alcaldesa precisó que tras la puesta en marcha de centro sociocultural de San Julián la próxima apuesta del consistorio turolense es el Centro de Orientación y Acogida de Menores (COAM) de San León y el centro sociocultural del Ensanche, aunque en este último caso la financiación no será municipal sino de un acuerdo previsto con la entidad bancaria Ibercaja.

Después de acometer estos trabajos, Buj indicó que tienen previsto ejecutar las obras de acondicionamiento del interior de la iglesia de San Miguel para convertirla en un espacio cultural multiusos, aunque no quiso poner fecha y reconoció que tendrán que estudiar «algún fondo estatal o europeo» para abordar su financiación.

En este sentido, la Junta de Gobierno de ayer aprobó una prórroga, hasta el 11 de febrero, del plazo de ejecución de las obras de la Iglesia de San Miguel debido al hallazgo de unos restos que no se preveían y que ahora se deberán de estudiar y ver qué se hace con ellos.

Hasta que no se verifique su validez e importancia, los trabajos no podrán continuar, por lo que las obras se encuentran en stand by, según explicó la primera edil turolense.

Además, ayer también se dio el visto bueno durante la celebración de la Junta de Gobierno a la justificación de diversas subvenciones por valor de 26.035 euros, correspondientes a las Escuelas Deportivas Municipales del curso escolar 2020/2021, y se determinó la cuantía a abonar, en concepto de subvención, a los Clubes Deportivos que desarrollan Escuelas Deportivas Municipales en el curso escolar 2021/2022, según informó la propia alcaldesa al término de la reunión.