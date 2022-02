El 25 aniversario de las Bodas de Isabel de Segura también se celebra en el cupón de la ONCE, pues serán cinco millones y medio los que difundan por toda España esta fiesta declarada de Interés Turístico Nacional.

Rocío Feliz de Vargas, teniente de alcalde de Teruel, Raquel Pérez Valcárcel, delegada territorial de la ONCE en Aragón, Raquel Esteban, directora de la Fundación Bodas de Isabel, han presentado el cupón, acompañadas de Pilar Calvo Gómez, directora de la ONCE en Teruel, Tomás Benito, consejero Territorial de la ONCE, y otros representantes del ayuntamiento y la Fundación.

Fue en 1997 cuando por primera vez las calles de Teruel sintieron y vivieron la historia de los Amantes de Teruel que escenifica la fiesta de 'Las Bodas de Isabel de Segura', y cuya recreación congrega a todos los habitantes de Teruel y a un gran número de turistas que quieren revivir una historia de amor que dura siglos. Durante cuatro días, la ciudad se transforma en una villa del siglo XIII con más de 17.000 personas vestidas a modo medieval, 5.000 personas organizadas en 150 jaimas, 250 puestos de mercado medieval y más de 150 actores que participan en la representación de las escenas.

Esta recreación histórica se celebra el tercer viernes de febrero, aunque, este año, de manera excepcional debido a la situación sanitaria, se aplaza al mes de marzo, y se celebrará del 24 al 27 de este mes.

El Cupón Diario de la ONCE ofrece, por 1,5 euros, 55 premios de 35.000 euros a las cinco cifras. Además, el cliente tiene la oportunidad, por 0,5 euros más, de jugar también a la serie, y ganar “La Paga” de 3.000 euros al mes durante 25 años, que se añadirá al premio de 35.000 euros.

Los cupones de la ONCE se comercializan por los 19.000 vendedores y vendedoras de la Organización. Además, se pueden adquirir desde la web de la lotería de la ONCE y en establecimientos colaboradores autorizados.