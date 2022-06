Los trabajos para restaurar el fuste de la columna del Torico han comenzado este miércoles en Teruel. Varios operarios llevan desde el martes con los trabajos previos que permitirán proceder con los trabajos de restauración de los daños producidos después de que el pasado 19 de junio la columna se viniera abajo mientras los operarios retiraban las 23 cuerdas empleadas durante la celebración del Congreso Nacional del Toro de Cuerda.

La alcaldesa de Teruel, Emma Buj, ha explicado esta mañana que los operarios de la Fundación Santa María de Albarracín están limpiando el material que, junto a las barras de hierro, unía las dos partes de la columna y que también se encontraba deteriorado por el paso del tiempo.

Por otra parte, la alcaldesa también ha informado de que el molde que servirá para realizar el gemelo de bronce ya esta listo y que "después de realizar pruebas con otros materiales", se espera que en breve se pueda realizar la fundición a partir de la cual se conseguirá la replica que se colocará en lo alto de la columna durante las fiestas del Ángel.

Buj no ha querido especificar en que plazos podría estar de nuevo en pie el monumento ya que "cualquier eventualidad puede cambiar el curso de las cosas", aun así, ha asegurado que desde el ayuntamiento se trabaja "con el mayor rigor posible" para conseguir que el próximo 9 de junio todo esté a punto para que la columna y el gemelo del Torico estén colocados y se pueda llevar a cabo la tradicional puesta del pañuelico.

La primera edil ha explicado también que durante estos días ha estado manteniendo conversaciones con la directora general de Patrimonio, Marisancho Menjón, y ha asegurado que ambas coinciden en que "si el Torico que se coloque no es original ya no le afectan las cuestiones que tienen que ver con Patrimonio". Además, el consistorio tendrá que remitir los documentos que justifiquen que la columna no sufrirá daños cuando se coloque el pañuelico. "Es una cuestión fácil de justificar porque ya son varios los expertos que nos han confirmado que la columna no sufre daños porque los peñistas suben agarrados a la espalda de otros compañeros", ha explicado la alcaldesa.

En cuanto al depósito temporal del Torico original en las instalaciones del Museo Provincial de Teruel, Buj ha explicado que será el propio personal de la institución el que se desplace a Zaragoza cuando el gemelo de bronce esté listo para recogerlo y llevar a cabo el plan de restauración. Además, también ha solicitado un estudio de los metales para saber de que época es realmente la pieza.