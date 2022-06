Si no hay contratiempos de última hora, el Ayuntamiento de Teruel quiere que este viernes comiencen los trabajos en la plaza del Torico para reponer la columna que se vino abajo hace dos semanas. Será a partir de las 08.00 horas, según anunció el consistorio.

Por otro lado, el molde que servirá para realizar el gemelo de bronce ya está listo. Después de realizar pruebas con diferentes materiales, se espera que en breve se pueda realizar la fundición a partir de la cual se conseguirá la replica que se colocará en lo alto de la columna durante las fiestas del Ángel.

La alcaldesa de Teruel, Emma Buj, afirmó el miércoles que no quiere detallar los plazo, ya que "cualquier eventualidad puede cambiar el curso de las cosas", aun así, afirmó que desde el ayuntamiento se trabaja "con el mayor rigor posible" para conseguir que el próximo 9 de junio todo esté a punto para que la columna y el gemelo del Torico estén colocados y se pueda llevar a cabo la tradicional puesta del pañuelico.

La primera edil explicó también que durante estos días ha estado manteniendo conversaciones con la directora general de Patrimonio, Marisancho Menjón, y aseguró que ambas coinciden en que "si el Torico que se coloque no es original ya no le afectan las cuestiones que tienen que ver con Patrimonio". Además, el consistorio tendrá que remitir los documentos que justifiquen que la columna no sufrirá daños cuando se coloque el pañuelico. "Es una cuestión fácil de justificar porque ya son varios los expertos que nos han confirmado que la columna no sufre daños porque los peñistas suben agarrados a la espalda de otros compañeros", explicó la alcaldesa.

No es la primera vez que el toro desciende de su sitio, también fue apeado durante la guerra civil para protegerlo. En la biblioteca Nacional se conservan dos álbumes con fotografías de febrero de 1938 en el momento en que se dio por terminada la llamada Batalla de Teruel, donde aparece el monumento apuntalado, con visibles desperfectos en la base y el Torico apeado bajo ella listo para ser reinstalado.

Tras el examen de las fracturas del Torico se ha visto que no era de bronce como se creía, sino de hierro.