El Colegio Oficial de Veterinarios de Madrid ha entregado este miércoles el premio Bienestar Animal a Xabat, el primer perro guía del mundo que acompaña a una persona ciega y sin manos como elemento de autonomía y seguridad en sus desplazamientos en Teruel. El galardón, que reconoce al animal más comprometido con la sociedad, ha sido recogido por Alberto Villalba, el turolense que recibió a Xabat en enero de 2022 convirtiéndose en sus ojos tras un largo e innovador proceso de adaptación.

Xabat es un labrador negro con casi tres años que, como todos los que salen de la Fundación ONCE del Perro Guía, estuvo durante su primer año de vida con una familia educadora en la fase de socialización y, tras su regreso a la escuela, fue entrenado en aspectos de obediencia básica, hasta que en septiembre de 2021 comenzó a realizar distintas adaptaciones encaminadas al futuro emparejamiento con Alberto.

Entre las novedades más significativas se encuentran las correas y el arnés, elementos fundamentales para que Alberto Villalba pueda dar órdenes a Xabat teniendo en cuenta su doble amputación. La instructora de la Fundación ONCE del Perro Guía, Elisenda Stewart, fue la artífice del éxito de este proceso gracias a adaptaciones especiales de arneses, itinerarios y trabajo previo con el perro, que se sumaron a la vida diaria de Alberto.

Para ella este galardón para el perro que ella adiestró “es más que merecido” porque hasta ahora estaba en un segundo plano. “En mis 30 años como instructora de perros guía nunca me había encontrado con un reto tan complejo. Y lo hemos conseguido gracias a la nobleza, paciencia y capacidad de adaptación de Xabat”.

Para Alberto este premio “reconoce la gran labor de todos los perros guía de la ONCE que trabajan en España. Xabat me permite desplazarme con total autonomía por mi ciudad, algo que no pensaba hace unos años”, ha señalado, agradeciendo a la familia educadora el trabajo que hizo cuando el perro era un cachorro.

Al margen de Alberto y Elisenda, por parte de la Fundación ONCE del Perro Guía han asistido a la entrega su directora, María Jesús Varela; el entrenador, José Valerio; el responsable de cría, Simón Martí; la coordinadora de perreras, Mónica Montero; y los cinco miembros de la familia educadora de Xabat durante los primeros 12 meses de vida.

Otros premiados

Además, el Colegio de Veterinarios de Madrid ha querido reconocer el respeto, amor e implicación del Padre Ángel que, con sus acciones, pone siempre en valor el papel que juegan las mascotas en la sociedad. Junto a él, también han recibido un premio los veterinarios de La Palma, por su labor de rescate durante la erupción del volcán Cumbre Vieja hace un año.

Con la entrega de estos premios, la institución colegial pretende concienciar a la ciudadanía sobre la importancia que tiene el bienestar de los animales y su participación en la sociedad ya que, tal y como señala su presidente, Felipe Vilas, “el papel que juegan los animales en la sociedad es cada día más relevante, hasta el punto de que hoy no son vistos como ‘mascotas’, sino que son un miembro más de la familia”.

La Fundación ONCE del Perro Guía (FOPG) es una fundación asistencial creada por la ONCE en 1990 con el propósito de criar y adiestrar perros guía para personas ciegas o con discapacidad visual. Presta sus servicios en toda España y ofrece perros guía como servicio social gratuito a los afiliados que lo soliciten, siempre que sean candidatos adecuados.

La Fundación cría sus propios perros y asume la responsabilidad de todo el proceso de adiestramiento y su emparejamiento con el candidato más adecuado. También se encarga de la formación del usuario en el manejo del perro guía para garantizar la adecuada utilización de este auxiliar de movilidad y de la supervisión técnica, apoyo y asesoramiento durante toda la vida útil del perro.

La labor es esencial para que las personas ciegas o con baja visión sean autónomas. Pasar de caminar con bastón a hacerlo con perro guía representa una gran mejora en su movilidad, incrementando sustancialmente la rapidez y seguridad en sus desplazamientos, lo que contribuye a posibilitar una integración real y efectiva en su entorno social y laboral (www.perrosguia.once.es).