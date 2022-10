Teruel quiere rendir homenaje a la Semana Santa y para ello, el ayuntamiento de la capital turolense ha aprobado en la Junta de Gobierno Local el expediente de contratación para la realización e instalación de una escultura de bronce al aire libre firmada por Daniel Elena, que se colocará en la plaza del Seminario. El importe de la actuación asciende a 47.129,50 euros IVA incluido.

La propuesta, denominada Promesa, consiste en un grupo escultórico formado por dos figuras realizadas en bronce a tamaño natural, con unas medidas de 170 x 110 x 95 centímetros y un peso aproximado de 350 kilogramos. Las figuras representan a una mujer y a un niño, en el momento del final de la procesión del Domingo de Resurrección, cuando un grupo de menores de las diferentes cofradías sueltan palomas como símbolo de esperanza y de resurrección.

En la escena representada, el niño, en primer plano, suelta una paloma, mientras que la mujer, detrás, se apoya en un bombo. Según explica el autor, el grupo alude a la esperanza de la resurrección y la vida eterna, concepto que da sentido a la pasión y muerte de Cristo. La evocación, reconoce, se materializa tanto a través de la liberación de la paloma por parte del niño como en la propia idea de la maternidad como forma de transmisión de vida y esperanza. La composición, con la paloma y el niño en primer plano y el bombo ligeramente retrasado, pretende sugerir también el momento en el que la pasión y la penitencia quedan atrás dando paso a la esperanza.

Elena explica en su propuesta que esta idea adquiere también una connotación especialmente significativa teniendo en cuenta los momentos de angustia e incertidumbre actuales por diversas causas de todos conocidas, y mediante este monumento se pretende hacer un homenaje a la esperanza, independientemente del sentido particular que para cada espectador tenga esta idea. Se ha elegido una de las procesiones más representativas de la Semana Santa turolense, la del Resucitado, en la que participan todas las cofradías y hermandades de la ciudad, de manera que con esta escultura todas ellas se pueden ver representadas, junto al resto de turolenses. Para reforzar esta idea, las figuras no llevan ningún elemento distintivo particular de la indumentaria de los cofrades, portando solo la túnica de penitente.

Con este diseño se evoca también la permanencia y continuidad de las tradiciones, cultura y valores que transmiten los padres a los hijos, destacando el hecho de que sea una mujer quien aparece en la escultura, algo muy poco frecuente en los distintos monumentos que se han erigido hasta ahora en honor a la Semana Santa.

La escultura, que se realizará en bronce por el método de fundición tradicional a la cera perdida, con un modelado previo en arcilla al tamaño definitivo se colocará a pie de calle, con una inscripción conmemorativa, todavía por determinar. Daniel Elena, escultor zaragozano residente en Alcañiz, firmó también la escultora de El Tamborilero, que puede verse en la plaza Mendizábal de la localidad turolense.