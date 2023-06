La plantilla de la Policía Local de Teruel cuenta desde este miércoles con cinco nuevos agentes tras la toma de posesión de estos efectivos policiales en el salón de plenos del consistorio turolense con vistas a que la ciudad se adhiera próximamente al sistema Viogén. A estos cinco policías habría que añadir un sexto que ya hizo lo propio a principios del mes de febrero, si bien este movimiento se debía a un traslado. Con estas últimas incorporaciones, dos de ellas correspondientes a plazas de nueva creación y cuatro cubren bajas, el Ayuntamiento de Teruel ya está en disposición de entablar negociaciones con la Subdelegación del Gobierno en la provincia aunque estas conversaciones se podrían demorar unas semanas hasta que "esté formado el nuevo ayuntamiento" e incluso la convocatoria de elecciones generales para el 23 de julio podría retrasar estos plazos.

No obstante, desde el consistorio confían en que los comicios nacionales no se conviertan en "un obstáculo". Así lo explicó a este diario la concejala delegada en funciones de Policía Local de Teruel, Ana Oliván, quien insistió en que la prioridad de la corporación municipal era, primero, "cubrir los puestos nuevos" para, así, poder "asumir las competencias y dar un servicio adecuado". "No nos podíamos adherir a un protocolo si no teníamos los medios suficientes. Ahora se trata de ver qué casos podríamos atender con los medios humanos disponibles", añadió Oliván, precisando que la plantilla actual cuenta con "unos 50 agentes". "Nuestra plantilla es corta", concretó.

Cuando se conforme el nuevo equipo de gobierno en Teruel, la corporación municipal -mayoría absoluta del PP- deberá llevar a pleno su deseo de adherirse a Viogén y, una vez aprobado, se concertará la primera reunión con la Subdelegación del Gobierno en Teruel. "Ahora ya lo que nos toca es entablar conversaciones para que ya se produzca una asignación de las víctimas", aseguró Oliván, precisando que, de acuerdo a "la normativa estatal", la Policía Local turolense comenzaría asumiendo a las víctimas que Viogén incluye en el riesgo no apreciado. En este sentido, la edil confió en llegar pronto a un acuerdo dada la "muy buena disposición por ambas partes" y apeló a la "coordinación estupenda" con el resto de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado como la Policía Nacional y la Guardia Civil. "Y con esto va a ser exactamente igual", aclaró.

A los cinco policías que tomaron posesión de su cargo este miércoles, se sumaron también otros seis que ascienden ahora al grado de oficial. Así, defendió la concejala delegada de Policía Local, se ha conseguido mejorar la estructura actual de esta unidad de seguridad ciudadana, especialmente, con "el refuerzo de turnos" y, según Oliván, esto último "también redundará" en un servicio de mayor calidad en el sistema Viogén.

"Una formación específica"

A lo largo de este tiempo, los policías locales han recibido "una formación específica" con cursos presenciales y online para atender de forma adecuada a las víctimas -"son momentos de mucha tensión y dificultad"-, de modo que esta protección hacia las mujeres "ya se viene haciendo de forma habitual". En paralelo, la comisaría de Policía Local de la capital turolense ya cuenta con un nuevo espacio para brindar a las víctimas de violencia machista "una atención en condiciones de intimidad". "Nos queda plasmar toda esta colaboración en un protocolo", sentenció la edil popular.

"Hemos lanzado la oferta de empleo público priorizando los puestos de Policía Local"

La apuesta del Ayuntamiento de Teruel por adherirse a Viogén se remonta "justo antes de la pandemia". "Si no hubiera llegado el covid, estaría hecho ya. En cuanto superamos la pandemia, volvimos a retomar el tema y, en tiempo récord, hemos lanzado la oferta de empleo público priorizando los puestos de Policía Local", finalizó Oliván.

El acto de toma de posesión estuvo presidido por la alcaldesa de Teruel en funciones, Emma Buj, y en él participaron la concejala delegada de Policía Local, Ana Oliván; el inspector jefe de la Policía Local, Pedro González; el inspector, Ángel Loras, y el oficial, Manuel Montero.