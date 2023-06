La respuesta de los turolenses a la tragedia fue inmediata con la donación de ropa, alimentos e incluso poniendo a disposición de los damnificados viviendas donde poder alojarse. Esta ola de solidaridad también quedó protagonizada por profesionales de la psicología como Isabel Abenia, que no dudó en apoyar la causa con los servicios del Colegio Profesional de Psicología de Aragón (Coppa) para ayudar a sus vecinos. «Ha sido todo de repente y escapa al control de la personas. Necesitan atención psicológica y acompañamiento a nivel emocional», cuenta Isabel, que ofreció «voluntariamente» sus servicios y los del Grupo de Trabajo de Trauma y EMDR del Coppa.

Así, pretenden llevar a cabo un protocolo de prevención en trauma con el que ya intervinieron en época de pandemia. Se trata de un programa de 3-4 sesiones para «ayudar a personas afectadas por situaciones altamente estresantes» como sucedió el pasado martes con el derrumbe del número 21 de la calle San Francisco y la reducción a escombros de las viviendas de sus residentes.

Es un modus operandi innovador que consiste en «ayudarles a bajar su nivel de activación emocional» de modo que descargan y desbloquean el sistema nervioso para que «pueda mantener un funcionamiento saludable». «Se trata de una intervención puntual, no es un proceso de terapia como tal, pudiendo necesitar apoyo psicológico especializado de manera adicional», matiza esta psicóloga turolense.

Base científica

«Cuando se da una situación altamente estresante, nuestro cerebro se ve sobrepasado y no puede procesar la información de forma adecuada y el cerebro puede quedarse como en un estado de activación permanente», justifica Isabel, aludiendo a ciertos episodios como la dificultad para conciliar el sueño, desconectar o sacar determinadas imágenes de la mente, la confusión y el aturdimiento. En este sentido, esta profesional defiende que es importante trabajar con herramientas de la terapia EMDR –movimientos oculares, tapping, autoestimulación con el abrazo de la mariposa– para estimular el cerebro de forma «bilateral y alternante». «La estimulación bilateral nos ayuda a digerir e integrar los recuerdos traumáticos de una forma más adaptativa, aliviando la perturbación emocional asociada», argumenta.

De momento, el Ayuntamiento de Teruel todavía no se ha puesto en sus manos, ya que cuenta con la ayuda del Instituto Aragonés de Servicios Sociales (IASS) y el servicio de emergencias y catástrofes. «Ya saben que, si tienen la necesidad, es un recurso con el que pueden contar», precisa Isabel, para finalizar: «Es natural que puedan estar en fase de shock y que piensen que ‘esto no me está pasando a mí’. Son sensaciones de incomprensión, rabia, miedo o dolor por una vivencia que genera una herida emocional y un desconcierto vital. Es un proceso en el que es importante respetar los tiempos de cada uno».