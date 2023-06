Teruel completó este lunes por la tarde el realojo de las cuatro familias «prioritarias» que habían recurrido al consistorio turolense para encontrar recurso habitacional al quedarse sin «un lugar donde vivir» y que, momentáneamente, habían sido reubicadas en el albergue de San Nicolás, en hoteles y en la residencia Madre Rafóls. En total fueron 13 vecinos afectados por el derrumbe del número 21 de la calle San Francisco que se sumaron a las otras cuatro familias que ya fueron realojadas el pasado viernes. No obstante, antes de que se culminara esta primera fase del realojo en torno a las 20.00 horas, desde la Plataforma de Afectados por los daños en la calle San Francisco ya habían cuestionado la hoja de ruta diseñada por el Ayuntamiento de Teruel.

Así lo explicó a este diario a primera hora de la tarde uno de los portavoces de la plataforma, Javier Carbó, aludiendo a que «hay más familias que no sean del albergue» en referencia a aquellos vecinos que no recurrieron al consistorio turolense para que les reubicara en el albergue de San Nicolás, en hoteles y en la residencia Madre Rafóls. No obstante, Carbó considera que él «no es nadie» para determinar qué modelo debería haber seguido el consistorio turolense, si bien defendió que «no nos podemos limitar a este sistema».

En este sentido, el portavoz de la plataforma cree que una de las alternativas podría pasar por ofrecer esos «pisos ya localizados» al resto de vecinos afectados por el derrumbe aunque no se hayan catalogado como prioritarios. «De lo que se trata es de que no pare de realojarse a la gente. Necesitamos el número completo: las 21 viviendas del número 21», sentenció Carbó, para quien cada una de las unidades familiares desalojadas presenta diversas casuísticas como, por ejemplo, «familias más grandes» o «gente con menos ingresos». «Cada familia es un mundo», resume.

Precisamente, el área de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Teruel acompañó este lunes a estas cuatro familias prioritarias para reubicarlas en domicilios que el consistorio había conseguido por medio de agencias inmobiliarias de la ciudad y particulares que los habían ofrecido voluntariamente. Lo hicieron con éxito, ya que las condiciones de estas viviendas se terminaron ajustando a las diferentes necesidades de los vecinos.

La postura que defendían desde la plataforma se topa con la hoja de ruta que había defendido el viernes por la tarde la alcaldesa de Teruel, Emma Buj, quien explicó que habría que esperar a una segunda fase para reubicar a «aquellas personas que están viviendo con sus familiares». La regidora aclaró que se trata de una solución temporal por un plazo de «seis meses», si bien durante este tiempo se van a «revisar» cada uno de los casos.