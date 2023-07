Una investigación realizada por paleontólogos de la Fundación Conjunto Paleontológico de Teruel-Dinópolis ha dado como resultado la descripción de un nuevo género y una nueva especie de dinosaurio ornitópodo, al que los científicos han denominado Oblitosaurus bunnueli, en honor al director de cine de Calanda (Teruel), Luis Buñuel (1900-1983).

Los detalles de la investigación se han hecho públicos este martes, en el último número de la prestigiosa revista científica Zoological Journal of the Linnean Society, ha informado el Gobierno de Aragón en una nota de prensa. Oblitosaurus es el ornitópodo de mayor tamaño del Jurásico de Europa, ya que su longitud podría alcanzar los 7 metros, y habitó los ecosistemas costeros del este peninsular durante el Jurásico Superior, hace, aproximadamente, 150 o 145 millones de años.

Los dinosaurios ornitópodos se caracterizaban por alimentarse de plantas, caminar de forma bípeda y cuadrúpeda, tener un pico córneo, un cuello corto, exhibir un pulgar de la mano convertido en un pequeño espolón cónico y carecer de "armadura".

El tamaño de Oblitosaurus es excepcionalmente grande para un ornitópodo de este periodo de tiempo geológico. De hecho, se asemeja en sus dimensiones a otros ornitópodos "más modernos" del Cretácico Inferior, hace, aproximadamente, 125 millones de años. El primer autor del estudio, Sergio Sánchez Fenollosa, ha señalado que la presencia de características únicas en los huesos fósiles estudiados, diferentes a las de otros dinosaurios similares, "nos ha permitido definir este nuevo género y esta nueva especie de dinosaurio ornitópodo".

Reconstruir la historia evolutiva

Estas particularidades, junto a otras incluido su tamaño, son las que hacen de Oblitosaurus bunnueli "un dinosaurio muy importante para entender y reconstruir la historia evolutiva de este linaje, todo ello en un contexto en que los fósiles de este tipo de dinosaurios son especialmente escasos en el Jurásico europeo", ha detallado Sánchez Fenollosa.

Asimismo, ha indicado que este estudio ha permitido "revelar la identidad de un posible productor de las grandes huellas ornitópodas halladas en el Jurásico Superior de toda la península ibérica". Por su parte, el coautor de la publicación, Francisco Javier Verdú, ha especificado que Oblitosaurus bunnueli hace posible "conocer mejor cómo era la diversidad de este grupo de dinosaurios durante el Jurásico".

Además, el análisis de las relaciones evolutivas de Oblitosaurus con otros ornitópodos "nos ha permitido redefinir qué son los anquilopolexios y disponer de más evidencias para resolver la relación existente entre las especies del género Camptosaurus, cuyos fósiles se han descubierto en Norteamérica y Europa".

Yacimiento Barrihonda-El Humero

Los fósiles de Oblitosaurus bunnueli --fémur, tibia, fíbula, calcáneo, astrágalo, metatarso, falanges del pie y de la mano, y un diente-- proceden de las excavaciones paleontológicas llevadas a cabo por la Fundación Dinópolis en el yacimiento Barrihonda-El Humero, ubicado en sedimentos del Jurásico Superior del término municipal de Riodeva (Teruel).

De este mismo yacimiento proceden los fósiles del mayor dinosaurio saurópodo definido en Europa hasta el momento, Turiasaurus riodevensis, y fósiles del estegosaurio Dacentrurus armatus, entre otros vertebrados e invertebrados.

El director gerente de la Fundación Dinópolis y coautor del trabajo, Alberto Cobos, ha afirmado que, tras planificar un estudio exhaustivo de estos fósiles de ornitópodo, "hemos conseguido unos resultados científicos excelentes".

"De alguna manera, se puede decir que, debido a las grandes dimensiones de los fósiles de saurópodos y estegosaurios procedentes de este mismo yacimiento, los asignados a ornitópodos habían pasado algo desapercibidos", ha expuesto.

Por eso, ha continuado, se ha denominado al género del nuevo dinosaurio, Oblitosaurus, que significa 'lagarto olvidado' "y, a través de una de sus películas más conocidas, Los Olvidados, lo hemos relacionado con uno de los directores más célebres de la historia del cine, el turolense Luis Buñuel; de ahí la denominación de la nueva especie bunnueli".

Valor adicional

Cobos ha esgrimido que este marco global "otorga a una investigación estrictamente paleontológica un valor adicional que fomenta la difusión del patrimonio cinematográfico de España y de México".

A su entender, "esta publicación es, sin duda, la mejor manera de conmemorar los 25 años de la Fundación Conjunto Paleontológico de Teruel-Dinópolis y de rendir homenaje a Luis Buñuel en el marco del 40 aniversario de su fallecimiento".

El artículo ha sido publicado en la prestigiosa revista internacional Zoological Journal of the Linnean Society y lleva por título 'The largest ornithopod (Dinosauria: Ornithischia) from the Upper Jurassic of Europe sheds light on the evolutionary history of basal ankylopollexians' y sus autores son Sergio Sánchez Fenollosa, Francisco Javier Verdú y Alberto Cobos. La publicación forma parte de las investigaciones del Grupo de Investigación FOCONTUR, financiado a través del Departamento de Ciencia, Universidad y Sociedad del Conocimiento del Gobierno de Aragón.

Además, cuenta con el apoyo del Instituto Aragonés de Fomento, y está incluida dentro de las investigaciones de la Unidad de Paleontología de Dinosaurios de Teruel, financiada por el Ministerio de Ciencia e Innovación del Gobierno de España. El material estudiado se encuentra depositado en el Museo Aragonés de Paleontología en Teruel y es exhibido en el museo paleontológico de Dinópolis.